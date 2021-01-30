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Dünya

Suç örgütüne düzenlenen operasyonda ünlü oyuncu Sylvester Stallone adına düzenlenmiş pasaport çıktı

30 Ocak 2021 00:47

Bulgaristan'da suç örgütüne düzenlenen operasyonda, ünlü Hollywood aktörü Sylvester Stallone adına düzenlenen sahte bir pasaport ele geçirildi. Örgütün 4 üyesi gözaltına alındı.

Bulgaristan'ın Plovdiv kentinde bir suç örgütünün üyelerinin evine yapılan polis baskınında, ünlü Hollywood aktörü Sylvester Stallone adına düzenlenen sahte bir pasaport ele geçirildi. Pasaportta Stallone'nin Bulgaristan vatandaşı olarak gözükmesi güvenlik güçlerini de şaşırttı.

Operasyonda aynı zamanda çok sayıda sahte 50 dolar ve 100 Euro'luk banknotlar da ele geçirildi. 

Örgüt üyelerinin gözaltına alındığı belirtildi. Stallone'a ait sahte Bulgaristan pasaportu, örgütün üyelerinden birinin Plovdiv kentindeki evlerinde yapılan arama sırasında ele geçirildiği ifade edildi.

Operasyonun ABD Gizli Servisi ajanlarının katılımı ve Europol'ün desteğiyle gerçekleştirildiği ifade edildi.

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