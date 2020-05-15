Suç örgütü operasyonunda Sedat Peker’in tehdit ettiği 'Hanımağa’ da dahil 10 kişiye gözaltı

Son dönemde özellikle organize suç örgütü liderleri lehine ve aleyhine olmak üzere iki grup halinde sosyal medya paylaşımlarında bulunarak birbirlerini ölümle tehdit ettikleri belirlenen kişilere yönelik İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Sedat Peker'in tehdit ettiği "Hanımağa" olarak bilinen Güniz Akkuş da yer alıyor.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suç dünyasında faaliyet gösterip ulusal organize suç örgütü liderleri lehine ve aleyhine olmak üzere iki grup halinde sosyal medya paylaşımlarında karşılıklı ölümle tehdit ederek toplumun genel olarak huzuru ve asayişini bozan bazı kişileri tespit etti.

13 şüpheliyi yakın takibe alan polis, İstanbul, Ankara, Adıyaman, Antalya, Bursa, Kocaeli ve Mersin olmak üzere toplam 7 farklı ilde operasyon düzenlendi. "Hijyen" adı verilen operasyonda şu ana kadar 10 kişi gözaltına alındı. Operasyonda silah ve suç unsurlarının da ele geçirildiği öğrenildi.

Hanımağa ile Sedat Peker arasında neler yaşanmıştı?

Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş’un ismi çektiği videoda Sedat Peker'e, "Delikanlı gibi karşıma çık" demesiyle gündeme gelmişti.

Sedat Peker de, 3. Göz Gazetesi adıyla YouTube kanalı üzerinden yayınlar yapan Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş ve onunla birlikte hareket eden isimler hakkında devlete seslenerek uyarıda bulunmuştu. Peker, Akkuş ve çevresindekilerin öldürülüp suçun kendisine atılacağını iddia etmiş, devlet yetkililerinden bu isimleri korumaya almalarını istemişti.

Peker, şunları söylemişti:

"Avukatım sizler için başvuru yaptı. ‘Bu şahıslar, öldürülüp suç, müvekkilimin üzerine atılacağı konusunda büyük şüphelerimiz var. Bu kişileri polis koruması altına alın’ diye. Ben elimden her şeyi yaptım. Ancak devletimizin sayın polisleri, devletimizin sayın yetkilileri, Allah aşkına kendinizi benim yerime koyun ve bu şartlarda bile yapmıyorum ve yapmayacağım. Beni seven milyonlarca kardeşime de yapmayın diye yalvardım. Onlar da yapmayacak. Ancak suçu benim üzerime atmak için bunlara bunu yapacaklar. Lütfen bu konulara çok dikkat edin...”

bu da tehdit videosu