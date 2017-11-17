Suç örgütü lideri Sedat Şahin tutuklandı

Tutuklu yargılandığı dava kapsamında tahliye olduktan hemen sonra tekrar gözaltına alınan organize suç örgütü lideri Sedat Şahin sevk edildiği İstanbul Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tutuklu yargılandığı davadan tahliye olduktan hemen sonra gözaltına alınan organize suç örgütü lideri Sedat Şahin, “adam öldürmeye azmettirme” suçundan tutuklandı. Sedat Şahin hakimlikte yaptığı savunmada, “Düşmanlarım beni toprağa gömmek istediler. Bunu yapamayacağını cezaevine gömmeye çalışıyorlar” dedi

Organize suç örgütü lideri Sedat Şahin önceki hafta evinde bulunan silahlar kapsamında tutuklu yargılandığı davada tahliye edilmişti. Tahliye olduğu gün hakkındaki, “adam öldürmeye azmettirme” suçundan açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Şahin ve beraberindeki 5 adamı emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Cinayette azmettirmekten tutuklandılar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’na ifade veren Sedat Şahin ve 5 adamı tutuklanmaları talebi ile nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Hakimlikte yapılan sorgunun ardından Sedat Şahin, “adam öldürmeye azmettirme” suçundan tutuklandı. Şahin’in adamları da “tasarlayarak adam öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'Onları dışladım' dedi

Sedat Şahin’in hakimlikte yaptığı savunmada ise 2 gizli tanığın ifadesi dışında hakkında hiçbir somut delil olmadığını savundu, "Öldürüldüğü iddia olunan kişi esasen firari konumundadır. Dosya içindeki bilgiler bunu açıkça göstermektedir” dedi. Gizli tanıkların isimlerini ifadesinde söyleyen Sedat Şahin, bu kişileri tanıdığını ve dolandırıcılık yaptıkları için dışladığını onların da bu yüzden husumetli olduğu “Sarallar” olarak bilinen suç örgütüne yaklaştıklarını" öne sürdü, "Soruşturma savcısı hakkımdaki adli kontrol talebinde bulunmakta iken dosya elinden alınmış amir savcısı tarafından tutuklanmaya sevk edildim” dedi.

Suç örgütü lideri Şahin tutuklandı.