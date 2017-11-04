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Suç örgütü lideri Sedat Şahin akşam tahliye edildi, gece gözaltına alındı

Sedat Şahin "Şahinler" ve "Sarallar" grubu olarak bilinen organize suç örgütlerine yönelik davada 4 kişi ile birlikte tahliye edilmişti

04 Kasım 2017 04:27

"Şahinler" olarak bilinen organize suç örgütünün lideri Sedat Şahin gözaltına alındı. Şahin akşam saatlerinde, organize suç örgütlerinin yönetici ve üyelerinin de bulunduğu davada 4 kişiyle beraber tahliye edilmişti.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında Şahin hakkında gözaltı kararı verildi. 

Bunun üzerine, polis ekiplerince gözaltına alınan Şahin, Vatan Caddesi'ndeki Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. 

"Şahinler" ve "Sarallar" grubu olarak bilinen organize suç örgütlerinin yönetici ve üyelerine yönelik açılan, 74 sanığın yargılandığı davanın bugünkü duruşmasında, aralarında Sedat Şahin’in de bulunduğu 4 sanığın tahliyesine karar verilmişti.

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