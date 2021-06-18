Suç örgütü lideri Hadi Özcan'a 75 yıl hapis

Kocaeli’de 20 yıl önce 3 kişinin öldürülmesi olayını azmettirdiği iddiasıyla yargılanan suç örgütü lideri Hadi Özcan ve cinayetleri işleyen Zafer Yanık, 75'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kararın açıklanmasının ardından Hadi Özcan, mahkeme başkanına hitaben “Yapmayın pişman olursunuz, ben bu suçu işlemedim. Vicdan azabı çekersiniz” dedi.



Yurtdışında olan ve 2020 yılında yakalanan suç örgütü lideri Hadi Özcan, 1994 yılında Nizamettin Keskin, Sürmeli Göçer ve Fehmi Göçer’in öldürülmesi olayına karıştığı iddiasıyla hakim karşısına çıktı. Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, ‘kasten öldürmeye azmettirme’ suçundan yargılanan Hadi Özcan ve ‘kasten öldürme’ suçundan yargılanan Zafer Yanık ile sanık avukatları katıldı. Duruşmada söz alan tutuklu sanık Hadi Özcan, “Ben hayatımda bir tek Reşat Yüksel’i öldürdüm. Reşat benim çocukluk arkadaşımdı. Ben ne maktulleri ne de failleri tanıyorum. Üzerime atılı suçu kabul etmiyorum” dedi.



Mahkeme heyeti, sanıkların ifadelerinin ardından Nizamettin Keskin, Sürmeli Göçer ve Fehmi Göçer’i öldüren Zafer Yanık ve cinayeti azmettiren Hadi Özcan hakkında ayrı ayrı 75’er yıl hapis cezası verdi. Cezayı duyan Hadi Özcan, mahkeme başkanına hitaben “Yapmayın pişman olursunuz, ben bu suçu işlemedim. Vicdan azabı çekersiniz” dedi. (İHA)