T24 LogoT24 Logo
Gündem

 SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ ALAADDİN SARAL ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

  *Saral'ın vitrin süsü verilmiş bir gizli bölmeden geçilerek ulaşılan odada saklandığı belirtildi

16 Mayıs 2018 15:10

 

*Saral\'ın vitrin süsü verilmiş bir gizli bölmeden geçilerek ulaşılan odada saklandığı belirtildi. 

Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA
İstanbul\'da gözaltına alınan suç örgütü lideri İlyas Alaaddin Saral adliyeye sevk edildi. Saral\'ın gizli bölmede yakalandığı belirtildi. 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri Saral’ı 3 Mayıs’ta Eyüpsultan’da bulunan evinde yakalayarak gözaltına almıştı. Vatan Caddesi’nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan Saral, Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı\'na sevk edildi. Saral\'ın vitrin süsü verilmiş bir gizli bölmeden geçilerek ulaşılan odada saklandığı belirtildi. 

Görüntü Dökümü:
-Yakalandığı yer
-Saral\'ın fotoğrafı

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KENARLIİSTANBUL DHA İstanbulAlaaddin SaralSaralMüdürlüğü Organize Suçlarla MücadeleSaralıMayısta EyüpsultandaVatan CaddesindeOrganize Suçlarla MücadeleMüdürlüğündekiAdalet SarayıDökümü Yakalandığı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24