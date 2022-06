"Suç mahallindeki parmak izleri": Bilim insanları kanserin sebeplerine ilişkin yeni ipuçları tespit etti

Binlerce tümör üzerinde yapılan bir araştırma sonucunda bilim insanları ilk defa kanser DNA’larında "mutasyon imzası" olarak açıklanan belli kalıplar tespit edebildiklerini açıkladı. Bu kalıplar söz konusu hastanın daha önce sigara içmek, UV ışığı gibi dış etkenlere maruz kalıp kalmadığına ilişkin ipucu verebilecek.

The Guardian’da yer alan habere göre, kanser hücrelerinin DNA’sında yapılan incelemeler sayesinde doktorların her hastanın tümörünü inceleyerek kişiselleştirilmiş tedavi yöntemine başvurmasının önünü açabileceği belirtildi. Araştırmada yer alan Cambridge Üniversitesi kişiselleştirilmiş tıp profesörü Serena Nik-Zainal “Bulgular çok kalabalık bir plajda kum üzerindeki binlerce ayak izine başvuruyor. Normal bir göze her ayak rastgele ve anlamsız gelir. Ancak bunları yakından inceleyebilirseniz insan mı hayvan mı olduğu, çocuk mu yetişkin mi olduğu gibi pek çok şeyi öğrenebilirsiniz. Mutasyon imzalarında da durum aynı” dedi.

Nik-Zaina, tam genom dizilemeyle hangi “ayak izlerinin” önemli olduğunu tespit edebileceklerini ve kanser gelişimi sırasında yaşananları anlayabileceklerini söyledi. Nikahla Zainal, mutasyon imzalarını “suç mahallindeki parmak izleri” gibi tanımladı.

Araştırmacılar, Britanya’da 12 bin kanser hastasının tam genetik dizilimine baktı. 58 mutasyon imzası tespit edilirken henüz anlaşılmayan kanser sebepleri de olabileceği belirtildi.