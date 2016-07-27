'Suç işleyen yabancı sınır dışı edilsin'



Bavyera eyaletindeki saldırı ve cinnet eylemleri Almanya'nın iç güvenliği ile ilgili tartışmalara yol açtı. İnsan hakkı savunucuları ve yargı, yasamaya ‘basiret ve ölçülü olma' çağrısında bulundu. Uluslararası Af Örgütü, sabıkalı mültecilerin sınır dışı edilip kriz bölgelerine gönderilmesinin devletler hukukuna aykırı olduğunu savundu. Örgüt sözcüsü Andrea Berg ‘Neue Osnabrücker Zeitung' gazetesine verdiği demeçte, “Kimse hayatının ve hürriyetinin tehlikede olduğu bir ülkeye sürülemez”, dedi. Eyyalet İçişleri Bakanı Joachim Hermann suç işleyen yabancıların kriz ülkelerine gönderilebilmesini talep etmiş ve bu konunun tabu olmaktan çıkarılmasını istemişti.

Ordu ve iç güvenlik

Alman Ordu Temsilciliği terör saldırılarının ardından silahlı kuvvetlerin yurtiçinde görevlendirilmesinin istisnai uygulama olarak kalması gerektiğine dikkat çekti. Ordu temsilciliği başkan yardımcısı Andreas Steinmetz bir gazeteye yaptığı açıklamada, “Anayasanın öngördüğü üzere iç ve dış güvenlik birbirinden ayrılmalıdır. Alman ordusu yardımcı polis teşkilatı değildir”, dedi. Steinmetz, yalnızca ordunun yardımı olmadan üstesinden gelinemeyecek durumlarda ve eyalet yönetimlerinin çağrısı üzerine müdahalede bulunabileceğini, dile getirdi.

Federal Başsavcı Peter Frank önlemlerin aceleye getirilmemesi gerektiğini belirterek, ‘polis ve kovuşturma makamlarının yasal yetki ve teknik imkânlar dâhilindeki imkânlarının yeterli olup olmadığına göre karar verilmesinin doğru olacağını', dile getirdi.

Almanya Aile Bakanı Manuela Schwesig Münih'teki cinnet eylemi nedeniyle şiddet içeren video oyunlarının yasaklanmasından yana olmadığını söyledi. Schwesig saldırganların aşırı şiddet içeren oyunlara düşkün olduklarını ancak bu oyunlarla vakit geçiren herkesin cinnet getirmediğini, belirtti.

‘Darknet' lanetlenmesin

Bavyera eyalet hükümeti halkın şiddet eylemlerinden korunabilmesi için polisiye önlemlerin arttırılmasını kararlaştırdı. Bavyera yönetimi polis mevcudunun sürekli arttırılacağını ve diğer Alman eyaletlerinden de polis gücünün takviye edilmesinin beklendiğini duyurdu. Eyalet Başbakanı Horst Seehofer federal polis teşkilatına da aynı tavsiyede bulunmuş ve sınır koruma teşkilatının yeterli olmadığı yerlerde sınır güvenliğinin ordu tarafından sağlanmasını talep etmişti.

Münih saldırısı internetteki ‘darknet (deep web)' tartışmasına da yeni bir boyut kazandırdı. Münih'teki saldırıyı düzenleyen gencin cinayetleri işlediği tabancayı internet'in karanlık yüzü olarak da adlandırılan ‘darknet'ten temin ettiği belirlenmişti. ‘Chaos Computer Club' adlı Alman hackerler birliği internetteki anonim alanların sorumlu tutulamayacağını savundu ve Münih'te dokuz kişiyi öldüren kişinin ‘darknet' üzerinden tabanca satın alabilmek için aylarca uğraştığını, oysa ‘serbest' piyasada silah temin etmenin çok daha kolay olduğunu öne sürdü.

© Oeutsche Welle Türkçe

DW, dpa/AG, GA