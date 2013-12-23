İstihbarat Şube Müdürü ifadeye çağrıldı, Emniyet Müdürlüğü göndermedi

İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ahmet Arıbaş, "17 Aralık’ta başlayan yolsuzluk soruşturmasını sızdırmak” suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. İstanbul Emniyeti "hangi delil ve suçlamalarla ifadeye çağrıldığı tam olarak anlaşılmadı. Bu çağrınız mevzuata aykırı" diyerek Ahmet Arıbaş'ı ifadeye göndermedi.

İddiaya göre İstanbul İstihbarat Şubesinin başındaki ismin ifadeye çağrılmasına yol açan olay, ana soruşturmanın sürdüğü günlerde, 11 Kasım 2013 günü yaşandı. Rıza Sarraf'ı takip eden Kaçakçılık ve Mali Suçlarla Mücadele ekipleri, Sarraf'ın Kanlıca'daki adresi önüne park halinde bekleyen bir aracın Emniyet İstihbarat Şubesi’ne ait olduğunu belirledi. Mali polis bu durumu savcılığa bildirdi.

Bu olay, İstanbul Emniyet İstihbarat Şube Müdürü Ahmet Arıbaş'ı yolsuzluk soruşturmasını gizlice takip ettiği ve sızdırdığı şüphesini doğurdu.

Emniyet Müdürlüğü: Çağrınız mevzuata aykırı

Başında Selami Altınok'un bulunduğu İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün bu çağrıya, “Hangi suçlama ve delillerle çağırdığınız tam olarak anlaşılamadı, bu çağrınız mevzuata aykırı" diye karşılık vererek sacılığın talebini geri çevirdiği öğrenildi.

