Şube Başkanı Esma Esad'ın kanser teşhisine, "Beter ol inşallah" demişti; Kızılay'dan açıklama geldi

Kızılay, Şube Bursa Yıldırım ilçesi Şube Başkanı Ömer Aykan'ın kanser olan Esma Esad'a ilişkin olarak sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı, "Beter ol inşallah" paylaşımı sonrasında açıklamada bulundu. Türk Kızılay'ı tarafından yapılan açıklamada cAykan'ı uyardıklarını ifade ederek, "Şube Başkanımız, Kızılaycılık ilkeleri hatırlatılarak uyarılmıştır" dendi.

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad’ın eşi Esma Esad, erken teşhisle fark edilen meme kanseri için tedavi sürecine başladı. Suriye Cumhurbaşkanlığı’nın resmi sosyal medya hesabından Esma Esad ve Beşşar Esad’ın hastanede çekilmiş fotoğrafı paylaşılmıştı.

Türk Kızılayı’nın Bursa Yıldırım ilçesi Şube Başkanı olan Ömer Aykan Esma Esad'a konulan meme kanserine ilişkin olarak, sosyal medya hesabından, “Beter ol inşallah” diye yazdı.

Kızılay'dan açıklama geldi: Uyardık

Kızılay Şube Başkanı Ömer Aykan attığı mesajı sildikten sonra, hesabındaki profil bilgisinde yer alan “Türk Kızılay’ı Bursa Yıldırım Şube Başkanı" unvanını ve Kızılay aracı önünde kurum görevlileri ile birlikte yer aldığı kapak fotoğrafını da kaldırdı. Kızılay Şube Başkanı Ömer Aykan'ın bu skandal mesajıyla ilgili, Kızılay Basın Müşavirliği Odatv'ye açıklama yaptı.

Açıklamada Esma Esad'la ilgili skandal paylaşımı nedeniyle şube başkanı Ömer Aykan'ın uyarıldığı ifade edildi.

Kızılay'ın Odatv'ye yaptığı açıklama şöyle:

"Esma Esad’ın rahatsızlığına ilişkin sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunan Şube Başkanımız, Kızılaycılık ilkeleri hatırlatılarak uyarılmıştır. 150 yıl önce kurulan ve bir buçuk asırdır dünyanın her yerinde dil, din, ırk, mezhep gibi hiçbir ayrım gözetmeden sadece insan acısını dindirmek için çalışan Kızılay’ın bu hasletlerinin en büyük şahidi Suriyelilerdir. 7 yıldır devam eden çatışmalar nedeniyle Suriye’ye dünyanın en büyük insani yardımını götüren Kızılay, ne bir Arap’a, ne bir Türkmen’e, ne bir Kürt’e, ne bir Sunni’ye ne bir Alevi’ye ne bir Ezidi’ye ne ırkını ne dinini sormuştur. Sadece o an nasıl bir yardıma ihtiyacı olduğuna odaklanmış ve acılarını en kısa zamanda nasıl azaltırız ilkesiyle çalışmıştır."