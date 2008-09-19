Subayların aracına silahlı saldırı



ŞIRNAK’ın İdil İlçesi'nde park halinde olan içerisinde 2 subayın bulunduğu sivil araca, hareket halinde olan bir araçtan tabanca ile ateş açıldı. Subayların anında karşılık verdiği saldırıda can ve mal kaybı olmazken, olayla ilgili başlatılan operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.





İdil İlçesi Hükümet Konağı Caddesi'nde dün saat 21.30 sıralarında, park halindeki ve içerisinde 2 subayın bulunduğu sivil araca, hızla geçen ve plakası belirlenemeyen bir araçtan tabanca ile ateş açıldı. Subayların anında karşılık vermesi ile saldırganlar kaçarak izlerini kaybettirirken, patlayan silah sesleri ilçede panik ve heyecana yol açtı.





Olayda can ve mal kaybı olmazken, olay sonrası ilçe merkezinde düzenlenen operasyonlarda 3 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.





