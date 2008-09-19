T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Subayların aracına silahlı saldırı

Şırkan'ın İdil İlçesi'nde park halinde olan içerisinde 2 subayın bulunduğu sivil araca, hareket halinde olan bir araçtan tabanca ile ateş açıldı

19 Eylül 2008 03:00

 
ŞIRNAK’ın İdil İlçesi'nde park halinde olan içerisinde 2 subayın bulunduğu sivil araca, hareket halinde olan bir araçtan tabanca ile ateş açıldı. Subayların anında karşılık verdiği saldırıda can ve mal kaybı olmazken, olayla ilgili başlatılan operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.


İdil İlçesi Hükümet Konağı Caddesi'nde dün saat 21.30 sıralarında, park halindeki ve içerisinde 2 subayın bulunduğu sivil araca, hızla geçen ve plakası belirlenemeyen bir araçtan tabanca ile ateş açıldı. Subayların anında karşılık vermesi ile saldırganlar kaçarak izlerini kaybettirirken, patlayan silah sesleri ilçede panik ve heyecana yol açtı.


Olayda can ve mal kaybı olmazken, olay sonrası ilçe merkezinde düzenlenen operasyonlarda 3 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24