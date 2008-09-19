Subaylar ve Nurseli İdiz'e ek gözaltı süresi



“Ergenekon” soruşturması kapsamında gözaltına alınan 19 şüphelinin sorgu ve işlemlerinin tamamlanması için ek gözaltı süresi alındığı belirtildi.



Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla, dün, Ankara, İstanbul, İzmir, Hakkari ve Mersin'de gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 19 kişinin İstanbul'daki sorgu ve işlemlerine devam ediliyor.

Bu şüpheliler arasında yer alan 5 teğmen ve bir askeri öğrencinin işlemlerinin İstanbul Merkez Komutanlığında, avukat Levent Temiz, oyuncu Nurseli İdiz ve “Sisi” olarak bilinen menajer Seyhan Soylu'nun da bulunduğu diğer 13'ünün işlemlerinin ise İstanbul Emniyet Müdürlüğünde yapıldığı öğrenildi.



Sorgu ve işlemleri için ek gözaltı süresi alındığı belirtilen şüphelilerden bazılarının avukatları, emniyet müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine gelerek müvekkilleriyle görüştü.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde tutulan müvekkili avukat Levent Temiz ile görüşen avukat Mehmet Işık, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Işık, “terör örgütü üyesi olmak” suçundan Bakırköy'deki evinden gözaltına alınan Temiz'in sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, müvekkilinin evindeki aramada bir dizüstü bilgisayar ile çeşitli dergi ve kitaplara el konulduğunu söyledi.



Temiz'in gözaltına alınmasında, “öldürülen gazeteci Hrant Dink'e ilişkin daha önce yaptığı açıklamalarının bir etkisi olup olmadığı” da sorulan avukat Işık, “Müvekkilim bu konuda Şişli Adliyesinde yargılandı ve beraat etti. Gözaltına alınmasının bununla ilgisi olduğunu düşünmüyorum” dedi.



Temiz için ek gözaltı süresi alındığını da bildiren avukat Işık, müvekkilinin avukat olması nedeniyle ifadesinin Cumhuriyet Savcısı tarafından alınacağını düşündüğünü ifade etti.



56 KİŞİ TUTUKLU



“Ergenekon” davası çerçevesinde şu anda aralarında emekli Tuğgeneral Veli Küçük ile İşçi Partisi (İP) Genel Başkanı Doğu Perinçek'in de olduğu 46 kişi tutuklu bulunuyor.



Devam eden soruşturma kapsamında ise Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı emekli Orgeneral Şener Eruygur ve emekli Orgeneral Hurşit Tolon'un aralarında yer aldığı 10 kişinin tutukluluğu da sürüyor.

Soruşturma ya da dava çerçevesinde tutuklanan ve aralarında Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Sinan Aygün ile İP Genel Başkan Yardımcısı ve Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Ferit İlsever'in de olduğu bazı kişiler de çeşitli nedenlerle cezaevinden tahliye edilmişti.

