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Dünya

Subaylar Mavi Marmara baskını için soruşturma istiyor

İsrail donanması yedek subaylarından 10'u, İsrail Başbakanı ve Savunma Bakanı olayın incelenmesi çağrısında bulundu.

07 Haziran 2010 03:00

T24 - İsrail donanması yedek subaylarından 10'u, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Ehud Barak'ın geçen hafta Mavi Marmara gemisine düzenlenen baskının yöntemini eleştirerek, olayın incelenmesi için dışarıdan soruşturma komisyonu çağrısında bulundu.


Hepsi de "yedek" olarak ordudaki görevlerini sürdüren, devriye botlarının teğmen veya yarbay arasındaki rütbelerden subayların imzaladığı mektup, İsrail kuvvetlerinin gemiye müdahale tarzına yönelik olarak kamuoyundan gelen ilk açık eleştiri oldu.


Mektupta, deniz komandolarının gemiye çıktığında maruz bırakıldığı risk ve sürtüşmenin büyüklüğü karşısında duyulan şaşkınlık dile getirilerek, "Sivillerin ölmesi ve yaralanmasına yol açan sonuçlar karşısında nutkumuz tutuldu" denildi.


Bununla birlikte "daha az disiplin ve ustalığa sahip askerlerin gönderilmesi halinde kayıpların çok daha yüksek olacağından en ufak şüpheleri bulunmadığını kaydeden subaylar, İsrail silahlı kuvvetlerine takdirlerini de ifade etti.


İmzacı subaylar, "Özellikle de sivil bir gemiye karşı yapılacak operasyonun yeterli biçimde tanımlanamamış olduğunu" vurguladı.

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