Subayın tutuklanması Ergenekonla ilgili değil

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Aydoğan Babaoğlu, kurmay bir subayın tutuklanmasının Ergenekon davasıyla bir ilgisi olmadığı, TSK'dan evrak sızmasıyla alakalı bir konu olduğunu söyledi.

Orgeneral Babaoğlu, Işıklar Askeri Hava Lisesi eğitim-öğretim yılı açılış töreni öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Askeri Hava Lisesinin kendisi için önemli olduğunu vurgulayan Orgeneral Babaoğlu, havacılık bilincinin genç yaşlarda kazanılmasının önemine değindi.

Eskiden hava lisesi varken birinci sınıftan itibaren bu bilincin aşılandığını anlatan Orgeneral Babaoğlu, ''Ben askeri liseye giderken yerde uçak görmemiştim. Ancak liseyi bitirmeden pilot olmaya karar vermiştim. Beni üniversiteye eczacı olmak için gönderdiler. (Ben pilot olacağım) dedim'' diye konuştu.

Hava Kuvvetlerine daha önce Kara Kuvvetlerine bağlı okullardan öğrenci seçildiğini, bu durumun Kara Kuvvetlerinin de planlarını bozduğunu ifade eden Orgeneral Babaoğlu, Genelkurmay ile görüşerek Işıklar Askeri Lisesi'ni hava lisesi olarak bünyelerine kattıklarını anımsattı.

Türk Hava Kuvvetleri için bu işe gönül veren insanları burada yetiştireceklerini belirten Orgeneral Babaoğlu, yarın okul yetkilileriyle de görüşerek beklentilerini ve hedeflerini aktaracağını söyledi.

Orgeneral Babaoğlu, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada güçlü bir silahlı kuvvetlere ve hava kuvvetine sahip olmanın zorunluluğuna dikkati çekerek, güçlü olmaya en son teknolojik silah sistemlerini bünyeye katmanın yetmediğini, bunları kullanacak personelin de iyi yetişmiş olması gerektiğini vurguladı.

Orgeneral Babaoğlu, bu silahların etkin kullanımı için eğitime önem verdiklerini bildirdi.

-''MAHKEME SÜRECİ DEVAM EDİYOR''-

Orgeneral Babaoğlu, gazetecilerin bugün bir gazetede yer alan kurmay bir subayın tutuklanması haberine ilişkin soruları üzerine şunları söyledi:

''Genelkurmay da söyledi, çok eski bir konu. Mahkeme süreci devam ediyor. Söyleyecek bir şeyim yok. Ergenekon'un ne olduğu belli değil bir defa. Şu kadarını söyleyeyim; evrak sızmasıyla ilgili konu Ergenekon'dan önce.''

Türk Hava Kuvvetlerinin uzay çalışmalarına ilişkin bir soruyu yanıtlarken de Orgeneral Babaoğlu, ''Bizim astronot gönderme çalışmamız yok. Silahlı kuvvetlerin uzayla ilgisi astronot ile sınırlı değil. Astronot göndermek de hedef değil. Daha önce de açıkladım; 2011'de hedefimiz Türk Hava Kuvvetlerinin gözlem uydusunu uzaya göndermek. Ümit ediyorum bu hedefimize ulaşırız'' dedi.

Orgeneral Babaoğlu, Türk Hava Kuvvetlerinin bölgede iyi ve güçlü bir hava kuvveti olduğunu vurgulayarak, uzaya ilgilerinin devam ettiğini söyledi.

Barış Kartalı Projesine ilişkin olarak da Boeing firması ile 4 erken uyarı uçağı alımı için yapılan sözleşmenin devam ettiğini hatırlatan Orgeneral Babaoğlu, bu uçakların henüz envantere girmediğini belirtti.

-TERÖRLE MÜCADELE-

Orgeneral Babaoğlu, terör örgütüne yönelik sınır ötesi hava harekatlarına ilişkin bir soru üzerine, bölgeyi devamlı gözlediklerini Genelkurmay Başkanlığının da değerlendirmeler yaptığını belirtti. Kendilerine görev verilince bunu icra ettiklerini ifade eden Orgeneral Babaoğlu, ''Terörle mücadele öncelikli görevlerimizden. Görev verildiğinde biz yapmaya hazırız. Orada çok başarılı görevler yapıyoruz. Çok büyük emek, planlama var. Sonuçlarından gurur duyuyoruz'' şeklinde konuştu.

Gazetecilere bölgenin arazi yapısını tanımaları için kabartma bir haritaya bakmalarını öneren Orgeneral Babaoğlu, ''Kabartma haritaya bakarsanız anlarsınız'' dedi.

İzmir'deki hava lisesi kapatılmadan önce bu okuldan mezun olduğunu belirten Orgeneral Babaoğlu, Kara Harp Okulundan sonra havacı olduğunu anlattı.

Orgeneral Babaoğlu, gelecek yıl, meslekte ''50 yıldan bir ay eksik ve üniformalı'' olarak yarım asrı tamamlayacağını sözlerine ekledi.

