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Yaşam

Subay ve astsubaylık için 4 günde 55 bin başvuru yapıldı

Milli Savunma Bakanlığı: 13.215'i subay, 41.742 astsubaylık için başvuru yapıldı

21 Kasım 2016 18:33

Milli Savunma Bakanlığı, dış kaynaktan bin 122 subay ve 3 bin 47 astsubay alımı ilanına 4 günde 54 bin 957 adayın başvurduğunu açıkladı. 1 Kasım'da başlayan 700 'bordo bereli' alımına da 26 bin 520 başvurunun yapıldığı duyuruldu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "17 Kasım 2016 tarihinde çıktığımız dış kaynaktan 1.122 Subay ve 3.047 Astsb. alımı ilanına 4 günde 54.957 aday başvurdu. 1 Kasım'da başlayan 30 Kasım'a kadar sürecek 200'ü Sb.,500'ü Astsb. "Özel Kuvvetler" personel alımı içinse toplam 26.520 başvuru yapıldı. 

17 Kasım'dan bugüne kadar gerçekleşen toplam 54.957 başvurunun, 13.215'i Subaylık, 41.742'si Astsubaylık için yapıldı" denildi.

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