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Yaşam

Subay, miras tartışmasında ağabeyini vurdu

22 Aralık 2009 23:54

Beşiktaş'taki silahla yaralama olayında, miras anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı ağabeyini iş yerinde tabancayla ağır yaraladığı öne sürülen ve kendisi de seken kurşundan yaralanan subayın hastanede gözaltına alındığı öğrenildi.

Şair Nedim Caddesi Sinanpaşa Köprüsü Sokak'taki anahtarcı dükkanında, iş yeri sahibi ağabeyi Nail S'yi (51)tabancayla ağır yaraladığı iddia edilen ve kendisi de seken kurşunun parmağına isabet etmesiyle hafif yaralanan Ali Rıza S. (44), gittiği Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından polis tarafından gözaltına alındı.

Subay olduğu öğrenilen Ali Rıza S. ile ağabeyi Nail S. arasındaki tartışmanın miras anlaşmazlığından kaynaklandığı belirtildi.

Olayın ardından Amerikan Hastanesi'ne kaldırılan Nail S'nin tedavisinin sürdürüldüğü bildirildi.

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