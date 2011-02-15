-ŞUBAT'TA ÖĞRETMEN ATAMASI YOK ANKARA (A.A) - 15.02.2011 - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), daha önce şubat ayı içinde atama yapılmayacağının duyurulduğunu, buna karşın öğretmen adayları üzerinde şubat ayında atama yapılacağı beklentisi yaratıldığını belirterek, eğitim öğretimin bütünlüğünün aksamaması için her yıl yaz döneminde tek atama yapılacağını bildirdi. Bakanlıktan, ''2011 Şubat ayında atama bekleyen öğretmen adayları hakkında çıkan haberlerle ilgili'' açıklama yapıldı. Açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Milli Eğitim Bakanımız Sayın Nimet Çubukçu tarafından şubat ayında atama yapılmayacağı defalarca açıklanmasına rağmen, bazı köşe yazarlarının konuyu çarpıtarak ele aldığı gözlemlenmiştir. Şubat ayı içinde atama yapılmayacağı tarafımızdan 31 Aralık 2009 ve 26 Ocak 2010 tarihlerinde yapılan basın açıklamalarıyla da duyurulmuş ve 2010 yılında şubat ayı atamaları gerçekleştirilmemiştir. Ancak bir kereye mahsus 10 bin öğretmen atamasının ilki 2010 Haziran ayında yapılmıştır. Böylece 2008-2009 yıllarında KPSS'ye girip başarılı olan öğretmen adaylarımızın şubat ayında gerçekleştirilmeyen atamadan ötürü herhangi bir hak kaybı olmamıştır. Öğretmen adaylarının umutları üzerinden beslenerek, spekülatif yazılar ve haberlerle adaylar üzerinde şubat ayında atama yapılacağı beklentisinin oluşturulması son derece üzücüdür. Milli Eğitim Bakanlığı olarak bir kez daha belirtmek isteriz ki eğitim öğretimin bütünlüğünün aksamaması için her yıl yaz dönemi tek atama yapılacaktır ve Bakanlığımız bu politikasında kararlıdır.''