-ŞUBAT AYININ EN GÜZEL GOLÜ ALEX'TEN İSTANBUL (A.A) - 25.03.2011 - Fenerbahçeli taraftarlar, takım kaptanı Alex de Souza'nın ligin 23. haftasında Kasımpaşa'ya attığı golü, şubat ayının en güzel golü olarak seçti. Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, ''Ülker Ayın Golü'' yarışmasında Alex'in Kasımpaşa'ya attığı gol, bir çok taraftar tarafından şubat ayı maçları içerisindeki en güzel gol olarak değerlendirildi. Bu yönde oy kullanan taraftarlar arasında yapılan çekilişle belirlenen kişilerin, milli maç sonrası Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ne davet edilerek, hem antrenmanı izleyecekleri hem de Alex ile tanışacakları ve Ülker'in sürpriz hediyelerle dolu kutusunu alacakları bildirildi.