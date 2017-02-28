Şubat ayında 24 gazeteciye soruşturma; 19 gözaltı, 4 tutuklama!

Özgür Gazeteciler İnisiyatifi, şubat ayı basın ihlal raporunu kamuoyuna sundu. Basına yönelik hak ihlallerinin artarak devam ettiğini belirten inisiyatifin basın organlarından elde ettiği verilere göre, şubat ayında 28 gün içinde, 19 gazeteci gözaltına alındı, 4 gazeteci tutuklandı. 24 gazeteci hakkında soruşturma açılırken, bir gazateci hakkında dava açıldı ve açılan davalardan 4’ü ceza ile sonuçlandı. Özgür Gündem Gazetesine destek veren 4 gazeteci hapis cezası ile cezalandırıldı.

"Basın organlarından takip ettiğimiz kadarıyla elde ettiğimiz veriler bize gösteriyor ki, gazetecilere yönelik gözaltı, tutuklama ve cazalandırma hız kaybetmeden artıyor" açıklamasında bulunan inisiyatifin raporu şöyle devam ediyor:

"Bir gazeteci haber takibi sırasında DAIŞ saldırında yaşamını yitirdi, bir gazeteci yaralandı. Bir gazeteci saldırıya uğradı. Bir yayın organi saldırıya uğradı, bir basın organi polis baskınına uğradı. Bir TV internet kanalı kapatıldı. 3 gazateci işten atıldı. 100’en fazla gazetecinin basın kartı iptal edildi. Diyarbakır'da 17 Şubat Cuma akşamı özel hareket polisleri tarafından gözaltına alınan ve 11 gündür emniyette tutulan gazeteci Hayati Yıldız'ın işkence gören fotoğrafı ortaya çıktı."

Raporda ihlallerin detaylı bilgileri şöyle sıralandı:

Öldürülen Gazeteciler

25 Şubat 2017: Rûdaw TV’nin Output Müdürü Şifa Gerdi, Musul'da IŞİD’e karşı devam eden operasyonu takip ettiği sırada yaşanan bir patlamada hayatını kaybetti. Patlamada kameraman Yunus Mustafa da yaralandı.

Gözaltı - işkence

03 Şubat 2017: Van’da Rojeva Medya ve Özgürlükçü Demokrasi gazetelerinin dağıtımcılarından Engin Diker, Emrullah Kapar ve Azad Kılıç polislerce gözaltına alındı. Akşam saatlerinde kent merkezinde gözaltına alınan ve gözaltı gerekçesi belirtilmeyen 3 kişi İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube’ye götürüldü.Kentte aynı gazetelerin dağıtımını yapan Hasan Duman, 11 gün gözaltında tutulduktan sonra 1 Ocak’ta “Kolluk güçlerinin ‘dur’ ihtarına uymadığı”, “Örgütsel olduğu değerlendirilen gazete ve abone listelerini üzerinde bulundurduğu” ve “Telefonunda suç unsuru oluşturan materyallerin bulunduğu” gerekçesiyle tutuklanmıştı.

03 Şubat 2017: OHAL kapsamında Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan TV10’da “Hak Yolu” programının yapımcısı ve sunucusu Alevi gazeteci Diren Keser gözaltına alındı.Gece saat 04.30 sıralarında Mersin’deki evine baskın düzenleyen polis, hiç gerekçe göstermeden gazeteci Keser’i gözaltına aldı. Tv10’da Hak Yolu” programını yapan Keser yaptığı haberleri Pir Haber Ajansıyla da paylaşıyordu. Keser 14 gün sonra serbest bırakıldı. Keser 14 gün sonra serbest bırakıldı.

07 Şubat 2017: Van’da Özgürlükçü Demokrasi ve Kürtçe yayın yapan Rojeva Medya gazetelerinin dağıtım bürosuna 4 Şubat günü yapılan baskının ardından gözaltına alınan 11 dağıtımcı İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı TEM Şubesi’ndeki işlemleri tamamlandı. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından Delil Babat, Engin Direk, Resul Genç, Adnan Külter, Aykut Kılıç, Emrullah Kapar ve Göknur Demir serbest bırakıldı. Savcılığa çıkarılan Ferit Aktepe, Ramazan Çınar, Osman İnal ve Hamdullah Kumli “örgüte üye olmak” iddiasıyla haklarında tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme tarafından Ferit Aktepe, Osman İnal, Ramazan Çınar ve Hamdullah Kumli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıAncak Osman İnal’ın Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde hakkında açılan farklı bir dosyadan dolayı yeniden gözaltına alındığı ve yarın savcılığa sevk edildi.

9 Şubat 2017: Özgür Gelecek Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Aslı Ceren Aslan, 9 Şubat’ta gözaltına alındı.

14 Şubat 2017: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak hakkında RedHack tarafından sızdırılan mail bilgilerinden yaptıkları haberleri nedeniyle 24 gün gözaltında tutulan 6 gazeteciden Mahkeme Mahir Kanaat, Ömer Çelik ve Tunca Öğreten geçen ay tutuklanmıştı. Soruşturma dosyası kapsamında 15 Şubat günü gözaltına alınan Almanya’nın DieWelt gazetesinin Türkiye Temsilcisi Deniz Yücel, bugün adliyeye sevk edildi. Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen Yücel, savcıya ifade verecek.

17 Şubat 2017: Gazeteci Selahattin Aslan, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gözaltına alındı. Aslan’ın avukatı Hüseyin Çalışçı’dan alınan bilgiye göre, 14 Şubat akşamı Diyarbakır’dan uçakla İstanbul’a gelen Aslan havalimanı polisi tarafından gözaltına alındı. Aslan 2 gün sonra serbest bırakıldı.

18 Şubat 2017: Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan AzadiyaWelat Gazetesi çalışanı Hayati Yıldız, dün gece Diyarbakır’da gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen gazeteci Yıldız’ın İl Emniyet Müdürlüğü’nde tutulduğu belirtildi.

28 Şubat 2017: Diyarbakır'da 17 Şubat Cuma akşamı özel hareket polisleri tarafından gözaltına alınan ve 11 gündür emniyette tutulan gazeteci Hayati Yıldız'ın işkence gören fotoğrafı ortaya çıktı. Yıldız’ın gözaltında feci şekilde darp edildiği ve sağ elmacık kemiğinde çatlak olduğu doktor raporuna yansıdı. Aynı zamanda kronik bir hastalığı da bulunan Yıldız’ın, hastaneye sevk edilmesi yerine emniyete doktor getirilerek tedavi edildiği belirtildi. Yıldız’ın avukatı Gulan Çağın Kaleli, doktorun tedavi için hastaneye sevk istemesine rağmen emniyet, "Personel sayımız az hastaneye götüremeyiz" dediğini aktardı.

İşine son verilen ve basın kartı iptal edilenler gazeteciler

01 Şubat 2017: Uğur Mumcu’nun katledilmesinin 24’ncü yılında düzenlenen anmada basın açıklamasını okuyan gazeteci Rabia Deniz’in işine son verildi. Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Rabia Deniz anmada metin okuduğu gerekçesi ile açıklamanın ardından, çalıştığı Sönmez Medya bünyesindeki Bursa Hâkimiyet gazetesi ve ASTV’deki işinden atıldı.

02 Subat 2017: Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Doğan Holding’e bağlı hurriyet.com.tr, posta.com.tr, fanatik.com.tr gibi internet haber sitelerinde çalışan 100’e yakın gazetecinin basın sigortasını hukuksuz biçimde iptal edildiğini bildirdi.

12 Şubat 2017: 20 madde ile neden referandumda 'Hayır' oyu kullanacağını açıklayan Kanal D haber spikeri İrfan Değirmenci'nin Kanal D'deki işine son verildi.

12 Şubat 2017: Posta gazetesinde politika yazıları kaleme alan ve aynı zamanda gazetenin yazı işlerinde görev yapan Hakan Çelenk'in işine son verildi. Çelenk, konuk olduğu bir televizyon programında başkanlık sistemini içeren anayasa değişikliğini eleştirmişti

28 Şubat 2017: Hürriyet gazetesinde Sedat Ergin'in genel yayın yönetmenliği görevinden alındığı iddia edildi. İlk olarak Gazeteciler.com'dan Nuran Yıldız'ın duyurduğu haberde, Sedat Ergin'in görevden alınarak yerine Fikret Bila'nın atanacağı iddia edilmişti.

Tutuklama

02 Şubat 2017: Van’da 21 Ocak’ta gözaltına alınan Özgürlükçü Demokrasi ve Kürtçe yayın yapan Rojeva Medya gazetelerinin dağıtımını yapan Hasan Duman İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi. Savcılık ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Duman, “Kolluk güçlerinin ‘dur’ ihtarına uymadığı”, “Örgütsel olduğu değerlendirilen gazete ve abone listelerini üzerinde bulundurduğu”, “Telefonunda suç unsuru oluşturan materyallerin bulunduğu” ve aleyhinde ifadelerin olduğu iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

08 Şubat 2017: Van’da 5 Şubat’ta gözaltına alınan Kürtçe yayın yapan Rojeva Medya ve Özgürlükçü Demokrasi gazeteleri, dağıtımcısı Osman İnal, emniyette biten ifade işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. Dosyasında gizlilik kararı olduğu öğrenilen İnal, savcılık tarafından “örgüte üye olmak” iddiasıyla tutuklama talebiyle, mahkemeye gönderildi.İnal, çıkarıldığı mahkemece aynı gerekçeyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

22 Şubat 2017: Özgür Gelecek Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Aslı Ceren Aslan, 9 Şubat’ta gözaltına alındı. Dört günlük gözaltı süresinin ardından tutuklandı. Hakkında "sınır ihlali" ve "örgüt üyeliği" iddiasıyla tutuklama kararı verilen Aslan’ Avukatı Kübra Gündüz aracılığı ile hiçbir delil olmamasına karşın örgüt üyeliğinden suçlandı ve tutuklandı” dedi.Aslan’ın gözaltında darbedildiğini, Ceylanpınar Jandarma Komutanlığı’nda ve Şanlıurfa Terörle Mücadele Şubesi’nde çıplak aramaya maruz kaldığını öne süren Gündüz “Hukuka aykırı bir tutuklama yapılıyor. Bu tutuklama muhalif basına yöneliktir” dedi. Aslı Ceren Aslan, Urfa 2 No’lu T Tipi Cezaevi’ne gönderildi.

27 Şubat 2017: Almanya’da yayımlanan Die Welt gazetesinin Türkiye Temsilcisi Deniz Yücel, 13 günün ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesi alınan Yücel, tutuklama talebiyle sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Soruşturma - dava - ceza

12 Şubat 2017: DİHA ve JINHA çalışanlarından oluşan 22 gazeteci hakkında soruşturma açıldı. Gazeteciler Diyarbakır Emniyet Müdürlüğündeki TEM şubesinde ifade verdiler

03 ocak 2017: İzmir'de 5 Eylül 2016 tarihinde Basmane semtinde bulunan Özgür Halk Dergisi bürosuna yönelik düzenlenen polis baskınında gözaltına alınan Rabia Özkaya, 6 aydır hakkında iddianame hazırlanmasını bekliyor. Derginin toplatma kararı bulunmamasına rağmen "Örgüt propagandası" iddiasıyla tutuklanan Özkaya’nın dosyasında gizlilik kararı verildi.

8 Şubat 2017: Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Dicle Haber Ajansı’nın (DİHA) tutuklu muhabiri Erdem Mühirci hakkında 7 ay sonra hazırlanan iddianame Van 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Van T Tipi Kapalı Cezaevi’nde bulunan Van’ın Başkale ilçesi muhabiri Mühirci hakkında “örgüt üyeliğinden” dava açıldı. Hakkında somut hiçbir delil bulunmayan Mühirci için 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

15 Şubat 2017: Gazeteci Ahmet Şık'ın da yargılandığı Oda TV davasının karar duruşması, Çağlayan'da bulunan İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor. Gazetecilerin ve izleyicilerin alınmadığı 13 sanıklı davanın duruşmasına, Şık tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nden getirilirken, gazeteciler Nedim Şener, Yalçın Küçük ve Soner Yalçın ile eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı duruşmada hazır bulundu.

16 Şubat 2017: Kapatılan Özgür Gündem Gazetesi Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği kampanyasına katılan akademisyen Beyza Üstün ile gazeteci-yazar Murat Çelikkan’ın duruşması görüldü. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Üstün ve Çelikkan katılmazken, iddia makamı ise mütalaasını verdi.Savcı, Üstün ve Çelikkan’ın kampanyaya katıldıkları günlerde çıkan haberlerde “örgüt propagandası yaptıkları” iddiasıyla 7.5’er yıla kadar ceza talep etti.

27 Şubat 2017: Hürriyet gazetesinin Hande Fırat imzalı “Karargah rahatsız / Yedi Eleştiriye Yedi Yanıt” başlıklı haberi hakkında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Ceza

14 Subat 2017: Özgür Gündem gazetesine yönelik baskıya dikkat çekmek için “Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği” dayanışmasına katılan 21 gazeteci, yazar ve oyuncunun yargılandığı davalarda duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaalarını açıkladı. Necmiye Alpay, Hasan Cemal, Yıldırım Türker, Nadire Mater, Jülide Kural'ın aralarından bulunduğu 12 kişi hakkında 7.5 yıldan 10.5 yıla kadar değişen miktarlarda hapis cezaları istendi. Hasan Cemal'e ayrıca köşe yazısından dolayı ertelemeli 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmalara, gazeteciler Hasan Cemal, Necmiye Alpay, Tuğrul Eryılmaz'ın aralarında bulunduğu çok sayıda gazeteci katıldı.

Mahkeme Çilem Küçükkeleş'in “Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği'ne ilişkin dosyası karara bağlandı. Mahkeme, Küçükkeleş'e örgüt propagandası yaptığı iddiasıyla ertelemeli 1 yıl 3 ay hapis cezası ile terör örgütlerinin yayınlarını basma ve açıklama suçundan 6 bin TL adli para cezası verdi. YazarCengiz Baysoyveİmam Canpolat da 1 yıl 3 ay hapis cezası ve 6 bin TL adli para cezasına mahkum edildi.

Duruşma savcısı, Necmiye Alpay, Hasan Cemal, Nadire Mater, Yıldırım Türker, Jülide Kural, Faruk Balıkçı, Derya Okatan, Kumru Başer, Murat Uyurkulak, Dicle Anter, İlham Bakır, Ayşe Batumlu Kaya'nın yargılandığı dosyalarda esas hakkındaki mütalaalarını da açıkladı. Mütalaalarda gazeteci, yazar ve oyuncuların örgüt propagandası ve örgütlerin yayınlarını basma ve açıklama suçlarından 7.5 yıl ila 10.5 yıla kadar hapis cezaları istendi.

Hasan Cemal’in 11 Temmuz 2016 tarihli “Fehman Hüseyin” başlıklı köşe yazısından yargılandığı dosyada da duruşma savcısı örgüt propagandası suçlamasıyla 7.5 yıla kadar hapis cezası talep etti. Mahkeme, köşe yazısında dağda geçen birkaç günün övgüyle anlatıldığı gerekçesiyle ertelemeli 1 yıl 3 ay hapis cezasına hükmetti.

23 şubat 2017: 27 Kasım 2015 tarihli Birgün gazetesindeki yazısının içeriğinde TBMM'yi alenen aşağıladığı iddiasıyla ve 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan gazeteci Enver Aysever, “Hakaret" suçundan 10 bin 620 TL adli para cezasına çarptırıldı.

24 Şubat 2017: Gazeteci Ali Barış Kurt’a “Terör örgütü propagandası” iddiasıyla 2 yıl 4 ay hapis cezası verilmişti.Hapis cezasına yapılan itiraz mahkemece reddedildi.

Baskın

03 Şubat 2017: Van’da Özgürlükçü Demokrasi ile Kürtçe yayın yapan Rojeva Medya gazetelerine ait dağıtım bürosuna polis baskın düzenledi. Merkez İpekyolu ilçesinde bulunan büroda arama yapan polisin, bürodaki teknik malzemelere el koyduğu bildirildi. Dağıtımcıların da bulunduğu büroda polisin, dağıtımcılara ait telefonları kapattığı belirtildi. Büroya giriş ve çıkışları yasaklayan polisin baskın gerkçesi ise öğrenilemedi. Van’da Özgürlükçü Demokrasi ile Kürtçe yayın yapan Rojeva Medya gazetelerine ait dağıtım bürosuna polis baskın düzenledi. Merkez İpekyolu ilçesinde bulunan büroda arama yapan polisin, bürodaki teknik malzemelere el koyduğu bildirildi. Dağıtımcıların da bulunduğu büroda polisin, dağıtımcılara ait telefonları kapattığı belirtildi. Büroya giriş ve çıkışları yasaklayan polisin baskın gerkçesi ise öğrenilemedi.

09 Şubat 2017: Yayınlanan 687 sayılı KHK'nin ilgili bölümü şöyle: “(4) 20/7/2016 tarihli ve 2016/9064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla ülke genelinde ilan edilen olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnameler gereğince kapatılan özel radyo ve televizyonların; 15/7/2016 tarihi itibarıyla sahip oldukları yayın lisansları, 15/2/2011 tarihli ve 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun geçici 4 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki yayın hakları, frekans ve kanal kullanımı ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu nezdinde ki benzeri izinleri Maliye Bakanlığının bu yöndeki talebi üzerine Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından ihya edilir. İhya edilen bu lisans ve haklar ile frekans, kanal kullanımı ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulu nezdinde ki benzeri izinlerin Maliye Bakanlığıncaveya üçüncü fıkra kapsamında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca, kapatılan özel radyo ve televizyonlara ait diğer varlıklarla birlikte ya da ayrı ayrı satılması durumunda bunların yeni alıcıları adına devri ve tescili işlemleri Fonun bildirimi üzerine, gerekli bilgi ve belgelerin tamamlanmasını müteakip başkaca bir işleme gerek kalmaksızın en fazla bir ay içinde tamamlanır.”

Saldırı

Sabahattin Önkibar‘ın “Devlet Bahçeli ve MHP İçin Her Şey” kitabını basan Kırmızı Kedi Yayınevi‘ne kar maskeli iki kişi saldırdı. Camı kıran saldırganlar “Sabahattin Önkibar akıllı olsun” diye bağırarak kaçtı.

Kapatılan yayınlar

17 Şubat 2017: Tele 1 TV'nin Youtube kanalı kapatıldi. Gazeteci-Yazar Merdan Yanardağ’ın genel yayın yönetmenliğini yaptığı Tele 1 TV’nin 'Youtube kanalı' kapatıldı.

Ödül

24 şubat 2017: Sınır Tanımayan gazeteciler (RSF), Cumhuriyet Gazetesi’ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Cumhuriyet Gazetesi yazarı ve yayın danışmanı Kadri Gürsel UNESCO’nun Guillermo Cano Dünya Basın Özgürlüğü Ödülü’ne aday gösterdi.