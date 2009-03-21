Subaşı ‘Sultan Kanunları’nı yıktı

Mahsun Kırmızıgül’ün son filmi ‘Güneş’i Gördüm’ün Zehra’sı Hande Subaşı, oyunculukta çıtasını yükseltti. Bugüne kadar hep köylü güzelini oynayan Subaşı, artık farklı kimliklere bürünmeye hazır olduğunu söyledi. Hande Subaşı fotoğrafları - FOTOGALERİ
Oyunculuğa bayağı ısınan Subaşı, Habertürk’e verdiği röportajda, özellikle sinema üzerine konuşmayı tercih ediyor. İşte o röportajdan bazı bölümler: Güneşi gördünüz mü?
Evet gördüm ve içim aydınlandı. Emeklerimiz boşa çıkmadı. Salon sahipleri Mahsun’a bugüne kadar normal seanslarda böyle şey görmedik diyormuş. Herkes ayakta alkışlıyormuş. Sürekli taşralı kadını oynuyorsun neden?
Baba tarafım Elazığlı, herhalde kan çekiyor. Tip olarak da hem doğulu, hem taşralı hem de modern şehirliyi andırıyorum. Ama ailede şiveli konuşan yok. Şiveli konuşmak keyifli mi? Sevdiğin kelimeler var mı?
Abla kelimesi. Ağzını doldurarak ‘Aplaaaa’ diyorsun, çok eğlenceli… Mahsun Kırmızıgül’ün çekimlerde kızıp bağırdığı oldu mu?
Kimseyi kırdığına şahit olmadım. Bir gün ‘hayvan….’ Diye bağırdı, ama öyle tatlı bağırdı ki gülerek. Demet Evgar’la çok eğlenmişiniz çekimlerde. Komik bir anı kaldımı aklınızda?
Gülme krizlerine girerek çekim yaptık. Havar sonunda erkek doğuruyor. Zehra zılgıt çekiyor. Bu sahne çekilecek. Mahsun, “Çok zor, çalışmak lazım” dedi. İnanmadı yapabileceğime. “Acaba ben bildiğim şey zılgıt değil mi diye düşündüm. Demet “Yap bakayım” dedi. Bel “Lalaalaaa” bir başladım. Demet okta. “Manyakmısın sen, bu işte” dedi. Yerlere yattık gülmekten. Rejiden biri geldi. “Kim çıkardı” o sesi diye sordu. Mahsun’da çok şaşırdı. Sizce kim parlayacak bu filmde?
Çoğu iyi oyuncuydu zaten. Özellikle biri dersen, Cemal Toktaş. Eşcinseli çok iyi oynadı ve bence ona verilen fırsatı iyi değerlendirdi. Sevişme sahnesinde oynar mısınız, yoksa köylü kadın rollerini iyice benimsediniz mi?
Hikaye iyiyse, rol ne olursa olsun oynarım. Modellikten geldiğim için yeni yeni açılmaya başladım. İnsanlar önyargılı yaklaştığı başka taraflara çekmeye hazır oldukları için muhafazakar davrandım. Ama artık o eşiği atlattım.