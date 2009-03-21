Subaşı ‘Sultan Kanunları’nı yıktı

Oyunculuğa bayağı ısınan Subaşı, Habertürk’e verdiği röportajda, özellikle sinema üzerine konuşmayı tercih ediyor. İşte o röportajdan bazı bölümler:Evet gördüm ve içim aydınlandı. Emeklerimiz boşa çıkmadı. Salon sahipleri Mahsun’a bugüne kadar normal seanslarda böyle şey görmedik diyormuş. Herkes ayakta alkışlıyormuş.Baba tarafım Elazığlı, herhalde kan çekiyor. Tip olarak da hem doğulu, hem taşralı hem de modern şehirliyi andırıyorum. Ama ailede şiveli konuşan yok.Abla kelimesi. Ağzını doldurarak ‘Aplaaaa’ diyorsun, çok eğlenceli…Kimseyi kırdığına şahit olmadım. Bir gün ‘hayvan….’ Diye bağırdı, ama öyle tatlı bağırdı ki gülerek.Gülme krizlerine girerek çekim yaptık. Havar sonunda erkek doğuruyor. Zehra zılgıt çekiyor. Bu sahne çekilecek. Mahsun, “Çok zor, çalışmak lazım” dedi. İnanmadı yapabileceğime. “Acaba ben bildiğim şey zılgıt değil mi diye düşündüm. Demet “Yap bakayım” dedi. Bel “Lalaalaaa” bir başladım. Demet okta. “Manyakmısın sen, bu işte” dedi. Yerlere yattık gülmekten. Rejiden biri geldi. “Kim çıkardı” o sesi diye sordu. Mahsun’da çok şaşırdı.Çoğu iyi oyuncuydu zaten. Özellikle biri dersen, Cemal Toktaş. Eşcinseli çok iyi oynadı ve bence ona verilen fırsatı iyi değerlendirdi.Hikaye iyiyse, rol ne olursa olsun oynarım. Modellikten geldiğim için yeni yeni açılmaya başladım. İnsanlar önyargılı yaklaştığı başka taraflara çekmeye hazır oldukları için muhafazakar davrandım. Ama artık o eşiği atlattım.