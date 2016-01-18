Dondurulan su ayısı 30 yıl sonra canlandırıldı

Japon bilim insanları, "su ayısı" isimli mikroskobik bir canlıyı eksi 20 santigrat derecede dondurduktan 30 yıl sonra yeniden canlandırmayı başardı.

Hürriyet'ten Birce Bora'nın haberine göre; Antarktika’da yaşayan Tardigrada’lar (Su ayısı) birçok canlı için yaşamı imkânsız hale getiren koşullarda hayatta kalmayı başardıkları için ekstremofil canlılar olarak tanımlanıyor.

Bu canlılar metabolik aktivitelerini asgari düzeye indirebiliyor ya da tamamen durdurabiliyor.

Bilim insanları bu mikroskobik omurgasız canlıları daha önce de 9 yıl boyunca dondurup yeniden hayata döndürmeyi başarmış ancak daha önce 30 yıllık rekor süreye ulaşıldığı olmamıştı.

Ekstremofil canlıların gizemleri ile ilgili yeni bilgilere ulaşılmasını sağlayacağı umulan araştırma Cryobiology isimli akademik dergide yayınlandı.