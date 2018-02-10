Suavi, şarkılarını 'Çocuk Evi' projesi için söyledi

Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde sahneye çıkan özgün müziğin güçlü seslerinden Suavi, Datça ilçesinde yapılması planlanan \'Çocuk Evi\' projesi için sevilen şarkılarını söyledi.

Datça Kadın İş Gücünü Geliştirme ve Yaygınlaştırma Derneği tarafından hayata geçirilmesi planlanan Datça Çocuk Evi Projesi\'ne destek için konser düzenlendi. Bodrum Belediyesi Heredot Kültür Merkezi\'ndeki konserde, özgün müziğin güçlü seslerinden Suavi sahne aldı. Konseri, Datça Kadın İş Gücünü Geliştirme ve Yaygınlaştırma Derneği Başkanı Menşure Yavuz, İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, CHP İlçe Başkanı Recai Seymen, Bodrum Belediye Başkanı CHP\'li Mehmet Kocadon\'un eşi Hülya Kocadon\'un da aralarında bulunduğu yaklaşık 400 kişi izledi. Suavi, \'Drama Köprüsü Türküsü\', \'Turnalar\' ve \'Hiç Ayrılmadık Seninle\' şarkılarını sevenleriyle birlikte seslendirdi. Yaklaşık 2 saat süren konserde Suavi, sevenlerine keyifli bir gece yaşattı.

DERNEK BAŞKANI PROJEYİ ANLATTI

Dernek Başkanı Menşure Yavuz ise konser öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, \"2017 Temmuz itibariyle bir çocuk projesi geliştirmeye karar verdik. Ülkemizin en büyük sorunundan biri kadınlarımız, ikincisi ise çocuklarımız. Bu amaçla biz ne kadar çok çocuğumuzu, geleceğe hazırlayabilirsek, ne kadar katkı verebilirsek onların yetişmesiyle, toplum olarak mutlu bir gelecek kazanmış oluruz. Proje, şu anda tanıtım aşamasında. Bu arada bakanlıkla yazışmalarımız sürüyor. İnanıyoruz ki sivil toplum örgütlerinin görevi, yapılan güzel şeyleri desteklemek ve katkı sunmak. Ama bu arada ilgili mercilerin de bu katkıyı sunan sivil toplum örgütlerine destek olması, onlar için kolaylıklar sağlaması gerekir\" dedi.

Projeyle çocukların müstakil evlerde yetiştirileceğine dikkat çeken Yavuz, \"Önce iki yıl boyunca kiralama yöntemi yapacağız. Çocuk Esirgeme Kurumları artık çocuk evlerine dönüştü. Bu çocuk evleri, müstakil evlerden oluşuyor. Her odada, ikişer çocuğumuz konaklıyor. Biz 6 kız çocuğu hedefledik, Bu 6 kız çocuğumuz için müstakil bir daire kiralayarak, çocuklarımızı orada güzel bir şekilde yetiştirmeyi düşünüyoruz. Yaş gruplarını ise 4-8 yaş grubu şeklinde. Kardeş olanların bir arada kalmasını sağlayacak şekilde, bu evlerimizde misafir edeceğiz. Onlara iyi bir eğitim vererek geleceği güzel bir birey olarak yetişmelerini sağlayacağız\" dedi.

Çocuk Köyü oluşturmayı hedeflediklerini de belirten Yavuz, Suavi\'ye katkısı için teşekkür etti.

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