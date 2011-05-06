Suavi ölmüş, kendisinin haberi yok

T24- Sanatçı Suavi’nin başına Aziz Nesin öykülerini aratmayacak bir olay geldi. Yaptığı alışveriş sırasında kredi kartının geçersiz olduğu ifade edilen Suavi, bankaya başvurdu. Bankanın verdiği cevap: "Kartınız vefat nedeniyle kapanmıştır."

Gözde Akgüngör Pamuk'un CNN Türk'te yayımlanan (6 Mayıs 2011) haberi şöyle:

Sanatçı Suavi, yaşadığı olayı sosyal paylaşım sitesi Twitter’dan dün şu sözlerle duyurdu: “Ben ölmüşüm..Banka 27 Nisanda öldüğüm için kartlarımı iptal etmiş.Biri bana bunu izah etmeli.Banka izah edemiyor.Resmi evrak geldi diyor”.

Cnnturk.com’un ulaştığı Suavi, konserleri için yolculuk ederken, önceki gün eşiyle İstanbul-İzmir karayolunda bir benzin istasyonunda yaptığı alışverişi, özel bir bankaya ait, uçuş mili kazandıran kredi kartıyla ödemek istedi. Ancak pos cihazı “Karta el koyunuz” uyarısı verdi. Görevli 3 kez denedi ama işlem başarısız oldu. Bu uyarıyla birlikte büyük bir şaşkınlık yaşadığını belirten Suavi, “İnanılmaz bir mağduriyet yaşadım, o sırada üstümde nakit yoktu, eşimdeyse yine benim kartıma ait bir ek kart vardı ve bu nedenle o kart da işe yaramadı. Çok vahim bir durum yaşadım üstelik ben kart borcunu günü bile gelmeden ödeyen, son derece titiz bir müşteriyim” dedi.

“Muhatap bulamadım”

Suavi, sorunu çözmek için bankanın iletişim merkezini aradığını fakat bu kez de bambaşka bir sorunla; “muhatap bulamama” sorunuyla karşılaştığını şöyle anlattı: “Orası ayrı bir dert, çünkü karşınıza size yardımcı olabilecek biri çıkmıyor. Sürekli tuşlara basıp hiç kimseye bağlanamadım, defalarca denediysem de kartımın kullanıma kapalı olduğu söylenerek telefon suratıma kapandı. Çözümsüz bir halde kalakaldım. Ben bankaya, kredi kartına güveniyorum ve yolda kalıyorum...”











“Ölmediğimi ispatlayamadım”

Ertesi gün Bodrum’daki banka şubesine giden Suavi, bu kez de şubedeki görevlinin sözleriyle başka bir şok yaşadığını anlattı. Suavi, kartının neden kullanıma kapalı olduğunu öğrenmek ve sorunu çözüp kartını yeniden açtırmak istediğini belirterek, “Görevli yardımcı olmak için ekrana baktı fakat bir anda yüzü bembeyaz oldu. Çok mahcup olduğunu ama nedenini açıklayamayacağını söyledi. Israr edince ‘Vefat nedeniyle kapatılmış’ dedi. Ölmediğimi bir türlü ispatlayamadım” diye konuştu. Bütün bunların ardından hatanın telafi edilmediğini ve yeni bir kart başvurusu yapması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Suavi bankayla ilişkisini kestiğini, ancak kendisinden ne özür dilendiğini ne de başka bir geri dönüş yapıldığını, bununla birlikte konunun takipçisi olacağını söyledi.