Suavi: Datça Belediyesi iznimi aldı, Karl Marx fotoğrafı bilerek yapılmış bir paradoks

Sanatçı Suavi, Datça Belediyesi'nin Karl Marx'ın ölüm yıldönümünde attığı tweette kendi fotoğrafını kullanmasına ilişkin olarak, "Fotoğraf için ekibimden izin alındı, Karl Marx fotoğrafı bilerek yapılmış bir paradoks" açıklamasını yaptı.

Independent Türkçe'den Ali Kemal Erdem'in haberine göre, "Datça Belediyesi'nin sosyal mecrasını yöneten arkadaşlar benim ekibinden izin almışlar" diyen Suavi, "'Böyle bir şey kullanabilir miyiz?' diye izin istemişler. Arkadaşlarım bunu bana ilettiklerinde bence 'bir sakınca yok' dedim" ifadelerini kullandı.

"Birilerinin cahilce yapılmış dediği paylaşım bilerek yapılmış bir paradoks"

Suavi şöyle konuştu:

"Dolayısıyla gündemde onların sanki çok cahilce bir hata yapmışçasına eleştirildiği bir mesele aslında onları bilerek yapmış olduğu bir paradoks. Bu anlamda bunun arkasına birçok insan takılmış durumda. Kimileri buradaki paradoksun varlığını sezmiş gibi davranıyor. Kimileri ya koskoca Karl Marx’ın fotoğrafını bile orijinalini bile bilmeyen bir belediye mi olur diye adeta onları cehaletle itham ediyor."

"Bir Marksist olarak ustayla adımın anılıyor olması beni rahatsız etmiyor"

"Ama bir Marksist olarak fiziki benzerlikten öteye dünya görüşü anlamında ölüm yıl dönümünde anılan bir ustayla adımın telaffuz ediliyor olması beni kişisel olarak rahatsız etmiyor. Ayrıca bir apolet takmıyor bana. Bundan eminim. Çünkü öyle bir kompleksim yok"

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