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Suat Kılıç'tan holiganlara gözdağı, kulüplere çağrı

Spor Bakanı 'Sporun en büyük baş belası holiganizmin önüne geçmek için polisiyle, savcısıyla, hakimiyle ve diğer aktörleriyle birlikte herkes üzerine düşeni yapacak' dedi

30 Eylül 2013 09:04

İstanbul başta olmak üzere 4 ilde taraftar gruplarına yönelik operasyonların olduğu gün, Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç'tan, bu tür operasyonların sıklıkla görülebileceği açıklaması geldi.

Kılıç, holiganizmin uygulanabilir hapis cezası gerektiren suçlar arasına dahil edilmesi yönünde Adalet ve İçişleri bakanlıklarıyla bir çalışma yaptıklarını söyledi.

"Bundan sonra çalışmalarımızda polis operasyonlarını sıklıkla görebileceksiniz" diyen Kılıç, "Gereken durumlarda mahkemelerin daha sert kararlar aldığına tanıklık edebileceksiniz. Sporun en büyük baş belası holiganizmin önüne geçmek için hukuk devletinin meşru bütün güçleri, seferberlik halinde çalışma kararlılığındadır. Polisiyle, savcısıyla, hakimiyle ve diğer aktörleriyle birlikte herkes üzerine düşeni yapacak" dedi.

Kulüplere acilen taraftarlardan sorumlu yöneticiler belirlemeleri çağrısında bulunan Bakan Kılıç, kanunun ihlali halinde ağır yaptırımlarla takımlarının zarar görebileceğinin taraftar gruplarına anlatılması gerektiğini söyledi.

 

Giderilmesi gereken eksiklikler

 

 

"Türkiye Cumhuriyeti devleti holiganizme geçit vermeyecek. 789 tane spor tesisini, 25 stadı holiganlara teslim etmek için yapmıyoruz. Türk sporuna ve Türk insanına fayda sağlamak için yapıyoruz'' ifadesini kullanan Kılıç, 6222 sayılı kanunun uygulanamasıyle ilgili de şunları söyledi:

— Kanunun uygulanan parametreleri dışında teknik gereklilikler icap ettiren başka bazı parametreleri var. Bunların henüz tam manasıyla yerine getirilmediğini söyleyebiliriz.

— Bunlardan bir tanesi kameralı güvenlik sistemi. Türkiye Futbol Federasyonu, çalışmalarına devam ediyor. Kameralı güvenlik sistemi en kısa sürede tamamlanacak.

— Bir diğeri ise elektonik bilet uygulaması. Elektronik bilet uygulamasına da hızla geçilecek. Bu yönde yazılım ve donanım çalışmalarına devam ediliyor.

— Bunlarla birlikte kanunda yer alacak bir diğer konu seyirden men cezası. Şimdiye kadar 5 bine yakın holigan, yargı kararıyla futbol maçlarını izlemekten men edildi ama bu kararın uygulanabilmesi için elektronik bilet uygulaması ve kameralı güvenlik sistemine geçilmesi şart. Bu iki sistem olmadığında seyirden men cezası verilen holiganların stadyumlara girişini engellemek maalesef mümkün değil.

— Kanunda hapis cezaları var. Fakat bu hapis cezaları erteleme limitlerinin altında, yani hakimler tarafından holiganlar hakkında hapis cezası verilse bile 2 yıldan az süreli cezalar olduğundan erteleme kararı çıkıyor ve holiganlar elini kolunu sallayarak yeniden stadyumlara geri dönebiliyor.

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