Suat Kılıç Hamamönü yatırımını 'sadece milletvekili' olarak yapmış

Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, Ankara Hamamönü'nde aldığı taşınmazların daha sonra belediyenin dönüşüm projesiyle kısa zamanda büyük bir değer kazanması üzerine hakkında dile getirilen iddiaları cevapladı. Söz konusu alım işlemini dönüşüm projesinden önce yaptığını kabul eden Kılıç, ancak o sırada "ne bakan, ne grup başkanvekili, ne de genel başkan yardımcısı olduğunu, sadece milletvekili sıfatı bulunduğunu" söyledi.

CHP'nin hakkında gensoru önergesi verdiği Suat kılıç, CNN Türk'te Hande Fırat'ın sorularını cevaplarken hakkındaki iddialara da değindi. Kılıç, Hamamönü'nde "Samsun Milletvekili" olarak satın aldığı belirtilen ev ve arsalara ilişkin iddialara ayrıntılı yanıtı cumartesi günü TBMM'de vereceğini söyledi. Taşınmazı "rayiç bedel" üzerinden satın aldığını belirten Kılıç, bu işlem sırasında bakan olmadığını, AKP'de genel başkan yardımcılığı ve grup başkanvekilliği görevlerinde de bulunmadığını, sadece milletvekili olduğunu anlattı.

Kılıç, hakkındaki gensoru önergesinin CHP'nin "4+4+4" yasa teklifinin TBMM Genel Kurulu'ndan geçirilmesini engelleme taktiğinin bir sonucu olarak gündeme getirildiği yolunda bir gazetede çıkan yoruma katıldığını söyledi. Bakanlık göreviyle ilgili olmayan ve bakanlığa gelmeden önce gündeme gelen bir konuya ilişkin olarak gensoru önergesi verilmesine üzüldüğünü belirten Kılıç, amacın temel eğitimi dörder yıllık üç döneme ayıran yasa teklifinin görüşülmesini engellemek olduğunu iddia etti.

Kılıç, aldığı belirtilen ev ve arsalar için başkaları üzerinden işlem yaptırdığı iddialarına ise değinmedi.