Suat Kılıç: Erdoğan için dua edin

Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, Elazığ'da gezi ve incelemelerde bulundu. Down sendromlu çocuklarla sohbet eden Kılıç, çocuklardan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a dua etmelerini istedi.

THY'deki grev nedeniyle Elazığ'a yaklaşık 1.5 saat geciklemeli giden Bakan Kılıç'ı havaalanında Elazığ Valisi Muammer Erol, AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, Elazığspor Başkanı Selçuk Öztürk, karşıladı. Bakan Kılıç, Elazığspor stadının yapılacağı Yeniköy Mevkii'ndeki alanı gezip, Yakup Kılıç Kapalı Spor Salonuna gitti.

Spor yapan down sendromlu çocuklar ile sohbet eden Bakan Kılıç, yanına aldığı çocuktan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan için dua etmesini isteyerek, "Başbakan'a dua ediyor musun?" diye sordu. Çocuğun, "Ediyorum" demesi üzerine Kılıç, "Tayyip Erdoğan'a dua edin" dedi.

Bakan Kılıç, spor solununda yüzme eğitimi alan çocukları izledikten sonra, hentbol antrenmanı yapan kızlar takımının çalışmalarını izledi. Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, kızlarla bir süre sohbet etti.