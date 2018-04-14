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Spor

Suat Kaya: "Puan kaybına tahammülümüz yok"

İZMİR, (DHA) TFF 2'nci  Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Menemen Belediyespor ile alt sıralardan kurtulmayı hedefleyen Bodrum Belediyesi Bodrumspor yarın kritik maçta karşı karşıya gelecek

14 Nisan 2018 15:17

İZMİR, (DHA)

TFF 2\'nci  Lig Kırmızı Grup\'ta şampiyonluk mücadelesi veren Menemen Belediyespor ile alt sıralardan kurtulmayı hedefleyen Bodrum Belediyesi Bodrumspor yarın kritik maçta karşı karşıya gelecek. Menemen İlçe Stadı\'nda saat 15.00\'te başlayacak maçta hakem Caner Ak düdük çalacak. Ev sahibi sarı-lacivertlilerde eksik bulunmazken, konuk Bodrum\'da kart cezalısı stoper Emre Balak müsabakada forma giyemeyecek. Son iki maçından beraberlikle ayrılıp liderliği Hatayspor\'a kaptıran Menemen Belediyespor\'da teknik direktör Suat Kaya sahadan 3 puanla ayrılacaklarını söyledi. 
Bitime 4 hafta kala Hatayspor\'un 2 puan gerisine düştüklerini belirten Kaya, \"Artık kayba tahammülümüz kalmadı. Rakibimiz Bodrumspor çok iyi bir çıkış yakaladı, kolay maç olmayacak. Ancak taraftarımızın huzurunda galip gelip, şampiyonluk umudumuzu koruyacağız\" dedi.
Son 4 maçını kazanarak düşme potasından çıkan Bodrumspor\'un teknik direktörü Tarık Daşgün ise Menemen\'den istedikleri sonucu alabilecek güçte olduklarını söyledi. Daşgün, \"Takımda moral ve motivasyon üst seviyede. Futbolcularıma güvenim tam\" yorumunu yaptı. 
 

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