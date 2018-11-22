Suat Kaya: "Menemen hak ettiği yere gelecek"

İZMİR, (DHA) -

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta son 4 maçında 3 beraberlik, 1 galibiyet çıkaran Menemen Belediyespor\'un teknik direktörü Suat Kaya, camianın yüreğine su serpti.

Lider Tuzlaspor\'u 2 puan geriden takip ettiklerini belirten Kaya, \"Son 2 senedir şampiyonluk mücadelemizi sonuna kadar sürdürdük. Bu sezon da aynı şekilde yolumuzda ilerleyeceğiz. Güçlü bir kadromuz var. Genç ve tecrübeli oyuncularım çok iyi kaynaştı. Yönetimimiz ve taraftarımız hep arkamızda. Son haftalarda beklemediğimiz kayıplar yaşasak da şampiyonluğun en güçlü adaylarından biriyiz. Bu hafta Pendikspor deplasmanında kazanıp yeniden çıkışı başlatacağız. Menemen Belediyespor hak ettiği yere gelecektir\" dedi.