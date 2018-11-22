T24 LogoT24 Logo
Spor

Suat Kaya: "Menemen hak ettiği yere gelecek"

İZMİR, (DHA) -  TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 4 maçında 3 beraberlik, 1 galibiyet çıkaran Menemen Belediyespor'un teknik direktörü Suat Kaya, camianın yüreğine su serpti

22 Kasım 2018 15:18

İZMİR, (DHA) - 
TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta son 4 maçında 3 beraberlik, 1 galibiyet çıkaran Menemen Belediyespor\'un teknik direktörü Suat Kaya, camianın yüreğine su serpti.
Lider Tuzlaspor\'u 2 puan geriden takip ettiklerini belirten Kaya, \"Son 2 senedir şampiyonluk mücadelemizi sonuna kadar sürdürdük. Bu sezon da aynı şekilde yolumuzda ilerleyeceğiz. Güçlü bir kadromuz var. Genç ve tecrübeli oyuncularım çok iyi kaynaştı. Yönetimimiz ve taraftarımız hep arkamızda. Son haftalarda beklemediğimiz kayıplar yaşasak da şampiyonluğun en güçlü adaylarından biriyiz. Bu hafta Pendikspor deplasmanında kazanıp yeniden çıkışı başlatacağız. Menemen Belediyespor hak ettiği yere gelecektir\" dedi. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHALig Kırmızı GrupMenemen BelediyesporSuat KayaLider TuzlasporKayaBuGüçlüGençYönetimimizSonPendikspor
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24