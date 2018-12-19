Suat Çakır ilk yarıyı değerlendirdi

Gökhan İÇKİLLİ / SAMSUN, (DHA) -

Yılport Samsunspor\'un ilk yarı performansını değerlendiren basın sözcüsü Suat Çakır, kırmızı-beyazlı takımın lig sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyeceğini söyledi.

Ligin ilk yarısında iyi bir performans sergilediklerini belirten Yılport Samsunspor Basın Sözcüsü Suat Çakır, \"Takımımızdaki oyuncuların çoğu yeni olmasına rağmen ilk yarıda 37 puan topladık\" dedi.

Teknik direktör Taner Taşkın\'ın koyduğu hedefin üzerinde ilk yarıyı tamamladıklarını ifade eden Suat Çakır, \"Hocamız sezon başında maç başı 2 puan hedefi koymuştu ve şu anda o hedefin 3 puan üzerinde ligi tamamladık. İlk yarı maçlarında takımımız sadece kendi evinde 2 kez mağlup olurken, deplasmanda ise mağlubiyet yüzü görmedik. İlk yarı fikstürümüzde rakip konumundaki takımlarla deplasmanda oynayıp, puanlar aldık. İkinci yarı fikstürünü de çok iyi kullanıp takımımızı TFF 1\'inci Lig\'e oradan da layık olduğu Süper Lig\'e çıkaracağız\" diye konuştu.

İkinci yarı hazırlıklarına pazar günü Nuri Asan Tesisleri\'nde başlayacaklarını ifade eden Suat Çakır, \"TFF 2\'nci Lig\'in ikinci yarı hazırlıklarına hafta sonu başlıyoruz. Daha sonra takımımızı Antalya\'ya kampa götüreceğiz. Devre arasında yapacağımız transferlerle takımımız inşallah sezon sonunda ligi lider bitirerek bir üst lige çıkacaktır\" ifadelerini kullandı.

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