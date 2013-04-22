Suarez, Ivanovic'i ısırdı

İngiltere Premier Ligi'nin 34. haftasında kendi sahasında Chelsea'yi konuk eden Liverpool'un forvet oyuncusu Luis Suarez, Branislav Ivanovic'i savunma yaparken kolundan ısırdı.

Daha önce de Otman Bakkal'ı boynundan ısıram Uruguaylı golcü, karşılaşmanın 68. dakikasında Maviler'in savunma oyuncusu Branislav Ivanovic'i kolundan ısırdı.

Milliyet'te yer alan habere göre, Manchester United'ın savunma oyuncusu Rio Ferdinand da Luis Suarez'e Twitter üzerinden, "Suarez'in karnı mı açtı?" diyerek takıldı.

Suarez'in bu görüntüsü pek de sürpriz değil. Golcü isim daha önce Ajax forması giydiği dönemlerde de PSV Eindhoven ile oynanan mücadelede Otman Bakkal'ı ısırmıştı.



‘Yamyam Suarez’





İngiliz gazetelerinin futbol eklerinin manşetindeyse tabii ki Luis Suarez var.



Premier Lig'in 34. haftasında oynanan Liverpool - Chelsea karşılaşmasında Liverpool'un yıldız futbolcusu Luis Suarez, ikili pozisyon sırasında rakibi Branislav Ivanovic'in kolunu ısırdı. Ve bu, Suarez’in futbol hayatındaki ilk ısrıma olayı da değil.



Times’ın spor eki ise haberi ‘Anfield Yamyamı’ başlığıyla okurlarına duyuruyor.



Independent ise kulüp cephesinden yapılan açıklamalar üzerinden Liverpool’un Suarez’den utandığını yazıyor.



Guardian’dan Dominic Fifield, konuyla ilgili yazısında Suarez’in geçen yıl Manchester United oyuncusu Evra’ya ırkçı tacizde bulunup ceza aldığını hatırlatıyor. Fifield kulüp yönetimini ikinci kez özürle karşı karşıya bırakan Suarez’in Liverpool’daki durumunun riske girdiğini belirtiyor.