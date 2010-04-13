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Yaşam

Sualtındaki en derin yanardağ Cayman'da

Keşif gemisi RRS James Cook'daki uzmanlar, dünyanın sualtındaki en derin volkanik çukurunu Karayip Denizi'nde Cayman Koyağı'nda buldular.

13 Nisan 2010 03:00

T24- Dünya'nın su altındaki en derin volkanik çukurunun, Cayman Adaları'nın açıklarında bulunduğu bildirildi.


Keşif gemisi RRS James Cook'daki uzmanlar, volkanik çukuru Karayip Denizi'nde Cayman Koyağı diye bilinen yerde, su yüzeyinin 5 kilometre altında bulduklarını belirttiler.


Çukurun derinliği ve izole durumda olması, yeni sualtı canlı türlerinin bulunması ümidini artırdı.


Deniz jeofizikçisi Maya Tolstoy, yeni bulunan çukurun şimdiye kadar bilinen en derindeki çukurdan 1 kilometre daha derin olduğunu söyledi.

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