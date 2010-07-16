Suadiye'de havai fişek dehşeti

T24- Kadıköy’de, kağıt toplayan 2 çocuk, çöpte buldukları havai fişeği kaldırıma vurarak, içindeki alüminyumu çıkarmak istedi. Bu sırada ateş alan havai fişek, bir yatak mağazasının camını kırarak içeri girdi. Havai fişeğin patlaması sonucu, yataklar tutuştu. Mağaza kısa sürede küle dönüşürken, çevrede oturanlar büyük korku yaşadı, 2 çocuk gözaltına alındı.





Suadiye Ayşe Çavuş Caddesi 34 numara önündeki çöp konteynerini karıştıran 16 yaşındaki Abdülcelil K. ile 14 yaşındaki Mehmet S. K., saat 02.00 sıralarında bir havai fişek buldu. Çöp toplayarak geçimlerini sağlayan iki çocuk, havai fişeği kaldırıma vurarak, içindeki alüminyumu çıkarmak istedi. Bu sırada ateş alan havai fişek, bir yatak mağazasının camını kırarak içeri girdi. Havai fişeğin patlaması üzerine, mağazadaki yataklar tutuştu. Çocuklar, olay yerinden kaçarken, çevredekiler durumu hemen polise ve itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, uzun süre yangını söndürebilmek için çalıştı. Mağazayı saran yangın, uzun uğraşlar sonucu söndürülürken, her şey kullanılmaz hale geldi.



Kısa süre sonra yakalanan Abdülcelil K. ve Mehmet S. K., gözaltına alınarak Bostancı Polis Merkezi’ne götürüldü. Çocuklar ifadelerinde, “Biz geçimimizi çöplerden hurda toplayarak temin ediyorduk. Olay yerinin oradaki çöp konteynerinin içinde havai fişek bulduk. Başındaki alüminyumu kaldırıma vurarak çıkarmaya çalışırken, fişek birden fırlayarak dükkanın camını kırarak içeriye girdi. Birden fişek patlayınca dükkan yanmaya başladı. Biz de çöp arabamızı bırakarak kaçmaya başladık“ dedi.