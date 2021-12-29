Su zannedip mermer cilasını içti, yaşamını yitirdi!

İzmir'de bir otelde çalışan Özde Çivici (31), pet şişe içerisinde su zannettiği mermer cilasını içerek fenalaştı. Hastaneye kaldırılan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çivici'nin ölümünün ardından da olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Olay, 27 Aralık Pazartesi akşamı bir otelde meydana geldi. İddiaya göre halkla ilişkiler biriminde çalışan Özde Çivici (31), çalıştığı otelde düzenlenecek yılbaşı balosunun tanıtım broşürlerini dağıtmaya çıktı. Bir süre sonra oteldeki odasına giren Çivici, burada pet su şişesi içerisindeki maddeyi su zannederek içti.

Hastaneye kaldırılan Çivici, hayatını kaybetti. Otel içerisinde polis ekipleri inceleme yaptı. Yapılan incelemede içerisinde su olan ve mermer cilası bulunan pet şişenin yan yana durduğu belirlendi. Mermer cilasını su zannederek içen kadının organlarının büyük hasar gördüğü öğrenildi.

Çivici'nin ölümünün ardından olayda ihmali bulunduğu öne sürülen mermer ustası ve bazı çalışanların ifadelerine başvurulduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (İHA=