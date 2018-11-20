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Su yükselince mahsur kalan köpeği AFAD ekipleri kurtardı

Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA) - TOKAT'ın Niksar ilçesinde suyun yükselmesiyle eski köprü kalıntısı üzerinde mahsur kalan köpek, AFAD ekiplerince kurtarıldı

20 Kasım 2018 17:06

Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA) - TOKAT\'ın Niksar ilçesinde suyun yükselmesiyle eski köprü kalıntısı üzerinde mahsur kalan köpek, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
İlçe merkezinden geçen Kelkit Çayı üzerinde bulunan eski Hamidiye köprüsünün kalıntılarına çıkan sokak köpeği, bir süre sonra suyun yükselmesiyle mahsur kaldı. Köpeği fark eden çevredekiler belediye ekiplerine haber verdi. Belediye ise Tokat İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibinden yardım istedi. İlçeye gelen AFAD ekipleri kısa bir çalışmanın ardından köpeği mahsur kaldığı yerden kurtardı. Sağlık kontrolleri yapılan köpek, salıverildi.

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