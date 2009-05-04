Su yükselince çayda mahsur kaldılar

Batman'da balık avlayan 2 genç, çayın su seviyesinin aniden yükselmesi sonucu kum adacığında mahsur kaldı.



Edinilen bilgiye göre, Batman Çayı'na balık tutmak için giden Eyüp Gökmen (18) ve Eyüp Aparinç (16), bir süre sonra çaydaki su seviyesinin aniden yükselmesi nedeniyle akıntıya kapıldı.



Bu sırada çıktıkları kum adacığında mahsur kalan gençler, çevredeki vatandaşlardan yardım istedi.



Vatandaşların ihbarı üzerine Batman Sivil Savunma Müdürlüğü ekipleri olay yerine geldi.



Ekipler, 2 saatlik çalışma sonunda botla Gökmen ve Aparinç'i kurtardı.

