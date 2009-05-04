T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Su yükselince çayda mahsur kaldılar

04 Mayıs 2009 19:20

Batman'da balık avlayan 2 genç, çayın su seviyesinin aniden yükselmesi sonucu kum adacığında mahsur kaldı.

Edinilen bilgiye göre, Batman Çayı'na balık tutmak için giden Eyüp Gökmen (18) ve Eyüp Aparinç (16), bir süre sonra çaydaki su seviyesinin aniden yükselmesi nedeniyle akıntıya kapıldı.

Bu sırada çıktıkları kum adacığında mahsur kalan gençler, çevredeki vatandaşlardan yardım istedi.

Vatandaşların ihbarı üzerine Batman Sivil Savunma Müdürlüğü ekipleri olay yerine geldi.

Ekipler, 2 saatlik çalışma sonunda botla Gökmen ve Aparinç'i kurtardı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24