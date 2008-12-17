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Yaşam

Su yoksa öğrenci de yok!

Kars'ın merkeze bağlı Verimli köyünde su olmadığı gerekçesiyle köylüler çocuklarını okula göndermiyor.

17 Aralık 2008 02:00

Kars'ın merkeze bağlı Verimli köyünde su olmadığı gerekçesiyle köylüler çocuklarını okula göndermiyor. Köylüler, onun yerine çocuklarına eve su taşıtıyor. Çocuklar ise okula gitmek istiyorlar

Kars merkeze 45 kilometre uzaklıkta bulunan 150 haneli Verimli köyünde, 240 öğrenci ve 8 öğretmenin bulunduğu okulda, susuzluk nedeniyle eğitim yapılamıyor. Köylüler, okulda su bulunmadığını, su taşıttıkları için çocuklarını okula göndermeyeceklerini söyledi.

Mehmet Günhan isimli vatandaş, yaklaşık 6 senedir köylerine su verilmediğini söylerek, çocuklarını köylerinde su olmadığı için okula göndermediğini vurguladı. Çocukları okul yerine suya gönderdiklerini ifade eden Günhan, "Suya evde gidecek başka kimse yok ben çalışıyorum evde olamıyorum, oğlum suya gidiyor. Kilometrelerce öteden su taşıyorlar." dedi. Okullarda temizlik yapılamadığından okulun pislik içinde olduğunu ifade eden Günhan, çocuklarının mikrop kaparak hastalandığını da dile getirdi. Günhan, "Bizim nice insanlarımız karda kışta su almaya giderken fırtınalarda kayboldu. Nice insanımız su taşırken vefat etti." diyerek suları gelinceye kadar çocuklarını okula göndermeyeceklerinin altını çizdi. Günhan, susuzluk sorununa devletten yardım beklediklerini kaydetti.

Yollar kışın kapandığı zaman suya gidilemediğini ve sobaların üzerinde karı eriterek içtiklerini ifade eden Kübra Ayılmaz da okula gitmek istediğini ama suları gelene kadar gitmeyeceğini söyledi. Ayılmaz, su olmadığından dolayı iki haftada bir banyo yaptıklarını ya da hiç banyo yapamadıklarını ifade etti.

Başka bir köyden su almadan gelen Serhat Ayırdır ise senelerdir sularının olmadığını dile getirdi. Her gün at arabasıyla su getirdiklerine vurgu yapan Ayırdır, "Halimiz perişan, devlet büyüklerinden yardım bekliyoruz. Atlar da artık dayanmıyor." dedi.

Hayvanlarının suyun olmamasından dolayı telef olduğunu söyleyen Nazima Ayırkan, evde kimse olmadığından suyu almaya giderken çocuğunu da yanında götürdüğünü ifade ederek, "Ben kadın başıma su almaya gidiyorum. Çocuklarıma veya bana bir şey olursa biz kime ne diyelim?" şeklinde konuştu.

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