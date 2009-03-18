5. Dünya Su Forumu çerçevesinde, uluslararası ‘Su ve Sinema Buluşmaları’nın (RIEC) açılışı ile ‘En İyi Film’ ödül töreni düzenlendi.



Beyoğlu’ndaki Fransız Sarayı’nda gerçekleştirilen resepsiyonda, başkanlığını Uluslararası İstanbul Film Festivali’nin kurucularından Hülya Uçansu’nun üstlendiği jüri heyetinin, 23 ülkeden 55 filmle ilgili yaptığı değerlendirmenin sonucu açıklandı.



Buna göre, Ingrid Patteta’nın yönettiği Fransız yapımı ‘Au centre de la terre des pu’ts et des hommes’ adlı film, ‘En İyi Film’ ödülüne layık görüldü.



Resepsiyonda katılımcılara, Jane Campion’un ‘Water Diary’ filminden bir bölüm izlettirildi. Resepsiyona, Fransa’nın Ankara Büyükelçisi Bernard Emie, İstanbul Başkonsolosu Christine Moro, Uluslararası Su Sekreterliği Genel Sekreteri Raymond Jost ile yerli ve yabancı çok sayıda davetli katıldı.



Meksiko’da 2006’daki 4. Dünya Su Forumu çerçevesinde, Uluslararası Su Sekreterliği ve Su Akademisi’nin girişimiyle başlatılan ‘Su ve Sinema Buluşmaları’ her üç yılda bir tekrarlanıyor.



Bu yılki buluşma, 5. Dünya Su Forumu kapsamında, ‘Su, İnsanlık ve Sürdürülebilir Kalkınma’ temasıyla, Fransız Kültür Merkezi işbirliğiyle düzenleniyor.



Program kapsamında 16-22 Mart tarihleri arasında Fransız Kültür Merkezi’nde 100’e yakın film gösterimi yapılarak, kamuoyunun bilgilendirilmesi, duyarlılığın artırılması ve dünyadaki su ile ilgili farklı konuların izleyiciler tarafından keşfedilmesi amaçlanıyor.

