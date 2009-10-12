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Yaşam

Su TV'de korkutan yangın

Maltepe'de özel bir televizyon binasının çatısında izalasyon çalışması sırasında meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüld&uu

12 Ekim 2009 03:00

Maltepe'de özel bir televizyon binasının çatısında izalasyon çalışması sırasında patlamanın ardından meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. Yangın sırasında televizyon kanalı çalışanları korku ve panik yaşadı.

Küçükyalı, Aydınevler Mahallesi, İnönü Caddesi üzerinde bulunan Su Tv binasının çatısında saat 16.00'da tadilat çalışması yapılarken oksijen tüpü patladı. Patlamanın etkisiyle izalasyon malzemeleri tutuştşması sonucu yangın çıktı. Patlamanın ardından çalışan personel korku ve panik içinde kısa sürede binayı boşalttı. Bir anda büyüyen yangın kısa sürede olay yerine ulaşan Maltepe ve Kadıköy İtfaye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Patlamanın etkisiyle binanın camları bitişikteki inşaat halindeki binanın üzerine sıçrarken bu inşaatta çalışan işçilerin patlama sırasında çay molasında olması nedeniyle ölen ya da yaralanan olmadı.

Su Tv Genel Yayın Yönetmeni Yalçın Özdemir binanın çatısında su sızıntısı nedeniyle izalasyon çalışması yapıldığını belirterek “Çatıda kaynak yapıldığı sırada oksijen tüpü patlamış. Daha sonra yangın çıkmış”dedi.

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