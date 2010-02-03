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Yaşam

Su tutan yapay örümcek ağı geliştirildi!

Çinli araştırmacılar, su damlacıklarını etkili bir biçimde tutan örümcek ağının özelliklerini taşıyan iplik geliştirdiler.

03 Şubat 2010 02:00

T24 - Çinli araştırmacılar, su damlacıklarını etkili bir biçimde tutan örümcek ağının özelliklerini kopya ederek, atmosferdeki suyu tutmakta kullanılabilecek sentetik bir iplik geliştirdi.

Çinli bilim adamları, Uloborus walckenaerius örümceğinin ağ liflerini mikroskopta incelediler ve lif boyunca hareket eden su zerrelerinin damlacıkları oluşturmak için yoğunlaştığında ağın yapısını değiştirdiğini tespit ettiler.

İncelemede bu örümceğin salgıladığı maddeyle yaptığı ipliğin, su damlacıklarının toplandığı bölgelerde, 4 kat daha kalın düğümler oluşturduğu görüldü.

Pekin'deki nanobilim ve nanoteknoloji merkezinden Yongmei Zheng ve Hao Bai, örümceğin ağ yapmakta kullandığı ipliğin üstün mekanik özellikleri bulunduğuna dikkati çekerek, "Örümcek ağının daha az incelenen bir başka özelliği, nemli havadan suyu toplama kapasitesi" dediler.

Bu özellikten esinlenerek, örümcek ipeğinin karakteristik yapısını kopya eden yapay lifler geliştirdiklerini söyleyen bilim adamları, bu yapay liflerin verilen yönde suyu toplama özelliğinin bulunduğuna işaret ettiler.

Bu yapay liflerin havada asılı suyu toplamaya veya sanayi üretiminde kimyasal ürünleri filtre etmekte kullanılabileceği düşünülüyor.

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