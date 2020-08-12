Su tüketim fiyatının en yüksek olduğu büyükşehir Denizli; Ankara 7'nci, İstanbul 21'inci sırada

Yerel seçim sürecinde su zamlarının konuşulduğu ve indirimlerin yapılacağı belirtilmesine rağmen su ücretlerindeki yüksek fiyat dikkat çekiyor. 30 büyükşehir belediyesi arasında su metreküp ücreti ve atık su bedelinin eklendiği konut mesken su tüketim fiyatının en yüksek olduğu il AKP'li Denizli Büyükşehir Belediyesi oldu.

Denizli Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara su tüketim bedelini 4,36 TL’den başlatırken, atık su bedeli olarak da 1,98 TL, toplamda ise 6,34 TL su ücreti vatandaşlardan alıyor. Denizli’yi MHP’li Manisa Büyükşehir Belediyesi takip ediyor. Manisa’da su ücreti 4,06 TL, atık su bedeli 1,62 TL toplam su tüketim bedeli 5,68 TL olarak belirlendi. Manisa’nın ardından CHP’li Aydın Büyükşehir Belediyesi’nde su ücreti 4,45 TL, atık su bedeli 0,97 TL ile toplamda su tüketim bedeli 5,42 TL olarak belirlendi. Üçüncü sırada yer alan CHP’li Aydın Büyükşehir Belediyesi’nde su ücreti 5,42 TL olarak dikkat çekti.

30 büyükşehir arasında Ankara 7’nci, İzmir 8’inci ve İstanbul 21’inci sırada yer aldı.

Milli Gazete'den Muhammed Vefa imzalı habere göre, 30 büyükşehir belediyesi içinde su tüketim ücretinde 7’nci sırada yer alan Ankara’da su ücreti 3,33 TL, atık su bedeli 1,67 TL toplamda ise su tüketim bedeli 5.00 TL olarak dikkat çekiyor. İzmir’de su ücreti 3,32 TL, atık su bedeli 1,66 TL, toplamda ise 4,98 TL. İstanbul ise 30 büyükşehir belediyesi içinde 21’inci sırada yer alırken, su ücreti 2,67, atık su bedeli 1,33 TL toplamda ise su tüketim bedeli 4,00 TL olarak dikkat çekiyor.