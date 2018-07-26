Su Topu Milli Takımı '27-1, 23-2, 22-5'lik skorlarla turnuvaya veda etti, Metin Şentürk'ten yorum geldi: Çocuklar aferin boğulmamışsınız en azından..

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Şarkıcı Metin Şentürk, Erkek Su Topu Milli Takımı’nın aldıkları farklı mağlubiyetlerin ardından İspanya’daki 33. Avrupa Sutopu Şampiyonası'ndan elenmesini espirili bir dille eleştirdi.

Kişisel Twitter hesabından takımın elenmesine dair bir haberi paylaşan Şentürk, “Çocuklar aferin boğulmamışsınız en azından” yorumunda bulundu.

Erkek Su Topu Milli Takımı, İspanya’daki turnuvada Yunanistan, Hırvatistan ve Hollanda karşısında 27-1, 23-2 ve 22-5 skorlarıyla mağlup olmuştu.

3. mağlubiyetin ardından turnuvaya veda eden takıma yönelik eleştiriler gelirken, Türkiye Sutopu Federasyonu Başkanı Vedat Akgün ise milli takımların genç sporculardan oluştuğunu ve gelecek adına umutlu olduklarını söylemişti.