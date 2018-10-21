Su Tavuğu'nu avcılar vurdu, öğrenciler veterinere yetiştirdi

Selim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'da, avcılar tarafından vurulan dişi su tavuğu, öğrenciler tarafından yaralı olarak bulunup veterinere teslim edildi. Yaralı su tavuğu yapılan tedavinin ardından tek kanadıyla doğaya bırakıldı.

Merkez Kayapınar ilçesi Üç Kuyular mevkiinde piknik yapan bir grup öğrenci, bölgede yaralı olarak dişi su tavuğu buldu. Öğrenciler, yaralı tavuğu zaman kaybetmeden veteriner Ömer Yaşar\'a teslim etti. Veteriner hekim Yaşar, ateşli silahla vurulan kuşun sağ kanadını kurtaramadıklarını ve kuşun bundan sonra tek kanatla yaşamını sürdürmek zorunda kalacağını söyledi. Yaşar, \"Daha önce de doğa hayvanlarını ücretsiz olarak tedavi edip doğaya saldım. Avcıların kuşları vurmak yerine fotoğraflarını çeksin. Bundan birkaç gün önce kanadı kırık dişi bir su tavuğu bitkin halde lise öğrencileri tarafından bana getirildi. Kuşu muayene ettim. Kuşun sağ kanadında ateşli silahla vurulma neticesinde ciddi bir parçalı kırık vardı. Kanadın iyileşmesinin mümkün olmadığından dolayı kanadı kesildi.

\'ARTIK TEK KANATLA YAŞAYACAK\'

Yani kesmek zorunda kaldık. 4 günlük tedavi sonrasında su tavuğumuz iyileşti. Ancak bundan böyle hayatını tek kanatla sürdürmek durumunda. Su tavuklarının ciddi bir popülasyonunun bulunduğu Ongözlü köprü yakınlarında Hevsel Bahçeleri\'nde Dicle Nehri kıyısında doğaya saldık. Umarım önümüzdeki yaz kuluçkaya yatar ve yeni su tavuklarını doğaya kazandırır. Çünkü, kuşumuz bir yaşındaydı. Genç ve güçlüydü. Başaracağına gönülden inanıyorum\" dedi. Bir yaşında olduğu tespit edilen dişi su tavuğu, tedavisinin ardın Merkez Sur ilçesinden geçen Dicle Nehri kıyısında doğaya salındı.



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