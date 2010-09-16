-SU SORUNU ÇÖZÜLEN KÖYLÜLER "EVET" DEDİ ÇANKIRI (A.A) - 16.09.2010 - Özgür Alantor - Çankırı'da 2009 yılında yapılan yerel seçimlerde boş oy kullanarak tepki gösteren Yukarıalegöz köyü halkı, su sorunlarının çözülmesi üzerine halk oylamasında yüzde 95 oranında ''evet'' oyu kullandı. AK Parti Çankırı İl Başkanı İdris Şahin, geçen yıl Mart ayında yapılan seçimlerde Yukarıalegöz köyündeki 643 seçmenden 571'inin sandıkta boş oy kullandığını anımsatarak, bu durum karşısında hatayı kendilerinde aradıklarını söyledi. Bunun üzerine çalışmalara başladıklarını anlatan Şahin, köy halkıyla ilişkilerini sıcak tuttuklarını, bölge milletvekilleriyle köyü sık sık ziyaret ettiklerini ve köyün sorunlarıyla ilgilendiklerini ifade etti. Millete rağmen siyaset yapılamayacağını bildiklerini ve geçmişteki hatalardan dersler çıkardıklarının altını çizen Şahin, ''Artık köylü en bilinçli seçmen. Hizmet aldığı yere oy veriyor. Köyün su problemini çözdük. Bunun dışında bir çok sorununa da el attık'' dedi. -''YAPILAN HİZMET VE VERİLEN SÖZLER BİZİ ETKİLEDİ''- Yukarıalegöz köyü muhtarı Behçet Bulut ise 250 hanenin bulunduğu köylerinin, Kızılırmak ilçesinin en büyük köyü olduğunu söyledi. Geçen yılki seçimlerde gösterdikleri tepkinin ardından kendileriyle ilgilenilmeye başlandığını anlatan Bulut, köyün en büyük problemi olan su sıkıntısının, bölge milletvekilleri ve AK Parti İl Başkanı Şahin'in girişimleriyle çözüldüğünü bildirdi. Çankırı Valisi Şemsettin Uzun'un da sorunlarıyla birebir ilgilendiğini belirten Bulut, şunları kaydetti: ''Sorunlarımız elbette ki sadece su değildi. Diğer sorunlarımız için de sözler aldık. Yetkililer, köyümüzün içindeki asfaltın yapılması, alt yapı sorunlarının çözülmesi, 200 öğrencimizin bulunduğu okulumuza teknoloji sınıfı kurulması için söz verdiler. Yaklaşık 12 bin dönümlük çorak arazimizin ıslahı için de çözüm üretileceği bildirildi. İşte bunlar bizi etkiledi. Biz birbirine bağlı bir köyüz. Gereken ne ise hep birlikte yapılır. Aldığımız hizmet ve sözler, halk oylamasında 'evet' oyu kullanmamızı sağladı. Referandumda 680 seçmenden 644'ü sandığa giderken, bunlardan 612'si 'evet' dedi. 7 geçersiz oyun bulunduğu köyde sadece 25 seçmen 'hayır' oyu kullandı.''