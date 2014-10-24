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Yaşam

Su sondajı için kazılan kuyudan gaz çıktı

Van'ın Özalp ilçesinde okul bahçesinde sondaj çalışması yapan ekipler, gaz buldu

24 Ekim 2014 08:30

Van'da su sondajı için kazılan kuyudan gaz çıktı. Bir anda yükselerek paniğe neden olan alevler, itfaiyenin müdahalesine rağmen söndürülemedi. Bölgede inceleme başlatıldı.

İlçe merkezine yaklaşık 35 kilometre mesafedeki Şemsettin Mahallesi'nde Şemsettin İlkokulu'nun bahçesinde bir hafta önce su için sondaj çalışması başlatıldı.

Akşam saatlerinde çalışmaları sonlandıran ekipler, 135 metre derinlikte buldukları suyu çekebilmek için kuyuya dalgıç pompa indirdi.

Bağlantının kurulmasının ardından su yukarı çekilmeye başlandı. 5 dakika boyunca akan suyun ardından kuyudan, yaklaşık 10 metre yükseğe ulaşan alev çıktı.

Korkarak kuyunun çevresinden uzaklaşan ekipler, durumu itfaiye ile Van Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin alevleri söndürme çabası sonuç vermedi.

Ardından bölgeye gelen AFAD'a bağlı kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer ekipleri alanı kontrol altına alarak incelemelerde bulundu.

AFAD ekiplerinin yaptığı ilk incelemede metan gazından şüphelenildiği, gazın türünün Maden Teknik Arama Van Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılacak incelemeyle ortaya çıkacağı belirtildi.

Köy Muhtarı Medeni Yıldırımçakar, gazın mahallede heyecana yol açtığını, türünün belirlenmesiyle mahallelerinin kaderinin değişebileceğini söyledi.

 

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