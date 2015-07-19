Su şişelerini ve şapkaları hazırlayın, Afrika sıcakları geliyor!

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, Avrupa'yı kasıp kavuran Afrika sıcaklarının önümüzdeki hafta Türkiye'de etkili olacağını açıkladı.

Çarşamba gününden itibaren Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri başta olmak üzere birçok ilde sıcaklıkların 40 derecenin üzerine çıkacağını ifade eden Şen, “Sıcak hava dalgası, hafta başından itibaren ülkemize geliyor. Sıcaklıklar, mevsim normallerinin 5-6 derece üzerine çıkacak” diye konuştu.

Şen, Doğu ve Orta Pasifik'te, "El Nino" olarak bilinen deniz suyunun yüzey sıcaklığının 1,5 derece artması olayının tüm dünyada sıcaklıkların yükselmesine neden olduğunu vurguladı. Dünyanın birçok yerinde sıcaklıklarla kuraklığın da artacağının tahmin edildiğini ifade eden Şen, küresel ısınma nedeniyle mevsimlerde yaşanan değişikliklere dikkati çekti.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklığı Antalya'da 41, Muğla'da 42, Burdur'da 35 dereceye kadar yükselebilecek. Rüzgar kuzey ve batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Denizlerde rüzgar kuzey ve batı, öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 metreye kadar ulaşabilecek. Yetkililer, yüksek sıcaklık, düşük nem nedeniyle meydana gelebilecek orman yangınları ve diğer olumsuzluklara karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.