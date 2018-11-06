Su satışında tavan fiyat belirlendi

İstanbul Sucular ve Meşrubatçılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Turan Akkaya, su fiyatlarına gelen zamlardan sonra satışlarda fahiş zamları önlemek için yeni tarife hazırladıklarını, belirlenen rakamların üzerinde satış yapılamayacağını söyledi. Akkaya, 19 litre dönüşümlü polikarbon damacana suyun tavan fiyatının 9 lira 50 kuruş olarak belirlendiğini söyledi.

İstanbul Sucular ve Meşrubatçılar Esnaf Odası Başkanı Akkaya, yaz aylarında döviz kurundaki hızlı yükseliş sonrası plastik su şişelerine zam geldiği iddiasıyla su fiyatlarına yüzde 60'a yakın zam yapıldığını söyledi.

O dönemde de bir açıklama yaparak zamların gerçeği yansıtmadığını kaydettiklerini dile getiren Akkaya, "Araştırmalarımızda çok fahiş zamlar yapıldığını görmüştük. Tamam pet şişenin hammaddesi ithal ediliyor ama yüzde 60'lara varan zam söz konusu değildi" diye konuştu.

Akkaya, hem imalatçıların, hem dağıtıcıların, hem de perakendecilerin yaz aylarını da fırsat bilerek suyu zamlı sattığını kaydederek, bunun önüne geçmek için çok gayret gösterdiklerini anlattı.

"39 ilçe ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gönderdik"

Akkaya, su ve ekmeğin tarifeye bağlı olduğunu kaydederek, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Yeni tarifeyi belirlerken hem nakliyeyi, hem imalat maliyetini, hem dağıtımı yani tüm kalemleri dikkate aldık. Yeni tarifemizde zam oranı 3 yıl önceki tarifemize göre yüzde 21-25 arasında oldu. Şu anda bu fiyatlar imalatçıyı kurtaracak fiyatlardır. İstanbul'daki yakın membalarda bu fiyatların altında su satanlar var. Yeni tarifeyi çıkardıktan sonra önce üst birliğimiz olan İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne gönderdik. Onlar onayladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gönderdi. Orada 15 gün bekledi, herhangi bir itiraz olmadan kabul edildi. Şu anda 39 ilçe ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gönderdik. Piyasanın denetlenmesi için tarifemiz belirlendi. Bundan sonra görev vatandaşlarımıza, basına, görevlilere düşüyor."

"Damacana suyun tavan fiyatı 9,5 lira"

Akkaya, doların gerilediğini ancak zamların geri alınmadığını kaydederek yeni fiyatı belirlerken özellikle polikarbon damacana şişe sularının üzerinde durduklarını söyledi.

Dar gelirli vatandaşların genelde bu damacana suları kullandığını dile getiren Akkaya, ancak tarifede bardak sudan 19 litre damacanalara kadar her tür suyun fiyatını belirlediklerini aktardı. Akkaya, yeni tarifeye göre 19 litre dönüşümlü polikarbon damacana suyun tavan fiyatının 9 lira 50 kuruş olarak belirlendiğini ifade

Yeni tarifedeki su fiyatları şu şekilde:



"19 litre polikarbon damacan dönüşümlü 9,5 lira,

19 litre polikarbon damacana dönüşümsüz 11 lira,

10 litre pet su dönüşümsüz (2 adet) 12 lira,

5 litre pet su dönüşümsüz (4 adet) 12 lira,

1,5 litre pet su dönüşümsüz (12 adet) 12 lira,

0,33 litre cam şişe dönüşümsüz (12 adet) 17 lira,

0,75 litre cam şişe dönüşümsüz (6 adet) 15 lira,

180 cc bardak su (60 adet) 12 lira,

200 cc bardak su (60 adet) 12 lira,

250 cc bardak su (40 adet) 11 lira,

300 cc bardak su (40 adet) 11 lira,

20 şişe dönüşümsüz maden suyu 13 lira,

24 şişe dönüşümsüz maden suyu 15 lira."