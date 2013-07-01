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Kültür-Sanat

Su parkından sanat eserine: Water Cube

2008’de Pekin’de düzenlenen olimpiyatlar için inşa edilen Water Cuba artık bir sanat eseri

01 Temmuz 2013 03:57

2008’de Pekin’de düzenlenen olimpiyatlarda inşa edilen ve artık su parkı olarak kullanılan Water Cube, sanatçı Jennifer Wen Ma’nın çalışmasıyla bir sanat eseri haline geldi.
 
Çinli sosyal medya platformu Sina Weibo’da yapılan paylaşımlara göre ışık değiştiren Water Cube, izleyenlere enfes bir ışık gösterisi yaşatıyor.

Her akşam belirli bir zaman diliminde Sina Weibo aracılığıyla atılan smiley’liler, yazılım vasıtasıyla ışık gösterisine çeviriliyor.

Ma ise eserini “Nefes alabilen bir organizma ve etrafındaki doğa ve toplum değiştikçe kendisi de değişen bir yapı” olarak tanımladı.
 

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