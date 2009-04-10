Su parkında yangın: 15 işyeri kül oldu





Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki bir su parkında çıkan yangında, idare binasıyla birlikte, ahşap ve plastikten yapılma 15 işyeri tamamen kül oldu.



Kuşadası'na 8 kilometre uzaklıktaki Karaova sahilinde bulunan Long Beach Aqupark'ta gece 01.00 sıralarında, yangın çıktı. İdare binasından başlayan ve elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangına önce güvenlik görevlileri müdahale etti. Ardından, parktaki işyerlerinin önünde uyuyan esnaf bölgeden tahliye edildi.



Camların kırılmasıyla birlikte alevler kısa sürede soyunma kabinleri, bilgisayar ve ana kumanda odası ile ön cephedeki ahşap ve plastikten yapılma işyerlerine sıçradı. Kuşadası İtfaiyesi'nin olay yerine ulaşıp müdahale etmesine rağmen aralarında kuaför, eczane, butik, manav ve marketin de bulunduğu 15 işyeri 1 saat içerisinde kül oldu.



İtfaiye yetkilileri, ``Yapılarda birinci sınıf yanıcı malzeme olan ahşap ve plastik kullanılmış. Ekiplerimizin müdahalesine karşın kısa bir sürede yangın tüm işyerlerine sıçradı. Elimizden geleni yaptık'' dedi.



Tesisi yeni kiraladığını ve sezon için hazırlık yaptığını aktaran işletmeci Serdar Arpaca ise zararın yaklaşık 500 bin lira civarında olduğunu söyledi. Arpaca, ``Ay sonunda açılış yapacaktık. Güvenlik görevlimizin fark ettiği yangın kısa sürede su parkımızın önünde bulunan işyerlerini, muhasebe, soyunma kabinleri, tuvaletler, bilgisayar odasını kül etti. Tek tesellimiz can kaybının olmaması. Su parkı ve işyerlerimizin genel bir sigortası var'' diye konuştu. (DHA)

