Su panelinde gerginlik

5. Dünya Su Forumu'nda Devlet Bakanı Mehmet Şimşek'in yönettiği ''Finans Üst Düzey Paneli''nde, bir katılımcı, ''forumun demokratik olmadığı, panelde kadın konuşmacı bulunmadığı'' eleştirisini ifade ederek, panelde büyük finansal oyuncuların sunumlar yaptığını, sadece finans konularının konuşulduğu söyledi. Bir başka katılımcı ise, BM'nin demokratik ve adik olmadığını dile getirdi. Katılımcı görevliler tarafından dışarı çıkarıldı.





Panelde OECD Genel Sekreteri Angel Gurria, destek paketlerinde su sektörüne tahsis edilecek hala belli miktarlar olduğunu belirterek, ''Hatta daha fazla fon su sektörüne yatırılmalı'' dedi.



Gurria, ''Destek paketlerinde su sektörüne tahsis edilecek hala belli miktarlar var. Hatta daha fazla fon su sektörüne yatırılmalı'' değerlendirmesinde bulundu.



'Su ve hijyen en az finansal kriz kadar tehlikeli'



Hollanda Veliaht Prensi Willem Alexander de bugün hükümetlerin odak noktası olan krizin dünya nüfusunun yüzde 40'ını etkilediğini belirterek, yapılacaklarla, zengin ve fakir ile sağlıklı suya erişimi olan ve olmayanlarla erişimi sağlamak gerektiğine işaret etti.



Merkez bankalarının su ve hijyen kaynaklarının finansmanının yüzde 100'ünü karşılayamayacağını, serbest kaynağa ihtiyaç bulunduğunu anlatan Alexander, kredi kıtlığı ve daralma nedeniyle donör kuruluşlar bunu sağlamanın da kolay olmadığının altını çizdi.



Görevliler devrede



Devlet Bakanı Mehmet Şimşek'in yönettiği panelde, bir katılımcı, ''forumun demokratik olmadığı, panelde kadın konuşmacı bulunmadığı'' eleştirisini ifade ederek, panelde büyük finansal oyuncuların sunumlar yaptığını, sadece finans konularının konuşulduğu söyledi.



Katılımcı, finansal kurumların şart koyduğunu, şart koymanın demokratik olmadığını dile getirerek, ''Finansal, ekonomik düşünceyi ortaya koyuyorsunuz'' dedi.



Bakan Şimşek, bunun üzerine panelin uzmanlar paneli olduğunu belirterek, panelde yerel düzeyde sanitasyon ve su hizmetinin herkese ulaştırılması konusunda nasıl finansman sağlanabileceğinin konuşulduğunu söyledi.



Eleştiriyi kabul ettiklerini de belirten Şimşek, ancak panelde yatırımlara devam için finansman konusunun tartışıldığını ifade etti.



Bir başka katılımcının tepkisi üzerine ise BM Genel Sekreter Yardımcısı Sha Zukang, BM'nin şu anda ''dünyanın en demokratik kurumu'' olduğunu kaydederek, ''Sizin görüşünüzü tamamen reddediyorum, BM'nin demokratik olmadığını kabul etmiyorum'' diye konuştu.



Daha sonra katılımcı, görevlilerce dışarı çıkartıldı.



Öte yandan, Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'na ''Hasankeyf Yok Olmasın'' broşürü vermek isteyenlere korumalar tarafından engel olunurken, broşürün Bakan Eroğlu'na iletilmek üzere katılımcıdan alındığı kaydedildi.





